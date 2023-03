Abracadabra și gata, contul e gol! Cam așa s-a întâmplat cu economiile câtorva clienți ai unei bănci mari din România, conform Antena 1. Un bărbat, care a rămas fără 16.000 de lei după ce a fost păcălit de hackeri, povestește:

„Am primit un mail că am poprire pe cont. Am deschis mailul. Nu am făcut bine, dar asta e. S-a făcut roșu la semafor, am sunat la *200 că așa îmi scria în cont. Am vorbit cu domnişoara de la call center, mi-a zis că nu am nimic blocat, nu am nimic poprit.

Tot eram la semafor cu mașina oprită zic hai să intru și pe cont. Am deschis contul de pe telefon și am constatat că nu mai am niciun ban în cont”, a spus bărbatul.

Banii au plecat din contul de București la Oradea

Persoana păgubită este din Bucureşti. Banii nu au dispărut din sistem, potrivit sursei citate, ci au fost mutaţi în contul unui alt client, din Oradea. Însă, stupoare, şi acesta a rămas fără bani. „Au fost tranferați împreună cu banii pe care eu îi aveam înainte în cont. O tranşă de 6.000 și una de 15.000 de lei”, spune victima.

Clientul din Oradea susține că şi-a blocat toate conturile deținute la banca respectivă, dar fără succes. După două zile, i-au dispărut 15.000 de lei din conturi, bani transferați, nu se știe de către cine, în contul unei femei din altă localitate, iar de aici în contul altei femei. Într-un final, banii au fost mutaţi într-o altă bancă, iar cei în cauză au ajuns să facă reclamații la Poliție.

Explicațiile băncii în cauză

Expertul Poliției, Sorin Stănică explică: „Există posibilitatea ca utilizatorul să fi accesat un site clonă. Ar mai putea exista o posibilitate să fi instalat în propriul dispozitiv un malware, un virus cum e cunoscut. Virus care are această capacitate de a accesa contul bancar al utilizatorului”.

Dincolo de atacul de tip cibernetic, nu este exclusă nici varianta ca la mijloc să fie o fraudă pusă la cale chiar din interiorul băncii. Astfel, ca în orice anchetă de acest fel, oamenii legii verifică toate pistele.

Însă, punctul de vedere al băncii este categoric: exclus să fie o fraudă bancară! „Odată cu extinderea plăţilor online, apar şi metode tot mai sofisticate ale atacatorilor prin care abordează clienţii băncilor sau ale altor instituţii în vederea obţinerii informaţiilor personale și accesul la conturi/ aplicații.

Băncile, la rândul lor, își intensifică eforturile pentru protecția și informarea clienților lor. Astfel, banca noastră desfășoară cu regularitate campanii de informare și conștientizare prin mai multe canale – newsletter (email, SMS), website-ul băncii”.

Hackerii sunt cu un pas înainte

„Nu poți să pierzi practic accesul la cont fără să oferi datele. Există posibilitatea să te infectezi cu malware și prin accesarea unui link și ulterior descărcarea malware-ului pe dispozituvul respectiv, dar și prin accesarea unui atașament”, afirmă Mihai Rotariu, reprezentant DNSC.

Specialiştii în astfel de cauze susțin că hackerii născocesc metode noi de fraudare și care sunt din ce în ce mai convingătoare. În ultimele luni, s-au înmulțit atacurile cibernetice în care sunt folosite sigla şi însemnele mai multor instituţii de stat, printre care Poşta Română, Poliţia Română sau ANAF.