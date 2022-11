După ce a fost suspendată din tenis, acum, Simona Halep a mai primit încă o lovitură. Fostul numărul 1 mondial ar putea rămâne fără antrenorul Patrick Mouratoglou. Antrenorul va merge să lucreze o perioadă cu jucătorul de tenis Holger Rune. Anunțul a fost făcut chiar de Rune, care recunoaște că scopul său este să devină numărul 1 mondial.

Simona Halep ar putea rămâne fără antrenor

Holger Rune, în vârstă de 19 ani, și-a câștigat locul în elita tenisului după un ultim sezon în care a cucerit titlurile de la Stockholm și Paris-Bercy, precum și finalele de la Sofia și Basel.

Danezul, intrat recent în „Topul 10” al ATP, a vorbit despre ascensiunea sa rapidă și despre planurile sale de viitor.

„Scopul meu era să termin în primii 25. Nu mă așteptam să fiu rezervă la Masters, fiind pe locul zece în clasament. Ceea ce am vrut a fost să îmbunătățesc fiecare detaliu.

Obiectivul meu pentru anul viitor este să fiu numărul unu. Am bătut aproape toți jucătorii din top 10, inclusiv pe cel mai bun. Știu că am lipsuri și de aceea voi munci din greu în pre-sezon. Vreau să fiu pregătit pentru Australia. Am alături de mine o echipă extraordinară, care este aceeași de multă vreme, singura adăugare fiind Patrick Mouratoglou.”, a declarat Holger Rune, într-un interviu pentru Marca.

Ce a consumat Simona Halep la US Open?

Simona Halep a trecut prin momente extrem de dificile în ultima perioadă, după ce a fost suspendată în circuitele WTA și ITF, din cauza unui test anti-doping cu rezultat pozitiv la Roxadustat.

Scandalul de dopaj în care este implicată Simona Halep a fost declanșat de la sticlă din care a băut în timpul ultimelor turnee de tenis din America de Nord. Jucătoarea de tenis din România a avut următorul traseul în Statele Unite ale Americii și în Canada: Washington – Toronto – Cincinnati – US Open (New York). Ea a fost acuzată că ar fi luat o substanță interzisă la US Open.

Se pare că în acea sticlă era un supliment conceput special pentru sportivii de performanță, supliment recomandat de către nutriționistului neozeelandez Glenn Kearney. El i-a explicat Simonei Halep că fiecare persoană înregistrează o pierdere de colagen de 1,5% pe parcursul unui interval de 12 luni după ce împlinește vârsta de 20 de ani.