În flaconul Simonei Halep era un supliment conceput special pentru sportivii de performanță

Scandalul de dopaj în care este implicată Simona Halep a fost declanșat de la sticlă din care a băut în timpul ultimelor turnee de tenis din America de Nord. Jucătoarea de tenis din România a avut următorul traseul în Statele Unite ale Americii și în Canada: Washington – Toronto – Cincinnati – US Open (New York). Ea a fost acuzată că ar fi luat o substanță interzisă la US Open.

Potrivit ProSport, în acea sticlă era un supliment conceput special pentru sportivii de performanță, supliment recomandat de către nutriționistului neozeelendez Glenn Kearney. El i-a explicat Simonei Halep că fiecare persoană înregistrează o pierdere de colagen de 1,5% pe parcursul unui interval de 12 luni după ce împlinește vârsta de 20 de ani.

Glenn Kearney a brevetat, împreună cu Andy Murray și Eva Carneiro, un supliment de colagen lichid de înaltă rezistență: TRR Nutrition, o gamă care are ca produs de vârf Advanced Collagen. Acest supliment a fost conceput special pentru sportivii de performanță. TRR Nutrition este o formulă de colagen super-puternic folosit ca supliment lichid destinat întăririi articulațiilor și oaselor și refacerea sistemului imunitar. TTR Nutrition face parte din programul de recuperare rapid deoarece conține 10.000 mg de colagen marin, turmeric, ghimbir, acid hyaluronic, glucozamină, cupru și vitamina C.

Despre Glenn Kearney și Eva Carneiro

Eva Carneiro este fostul medic al lui Chelsea. Ea a fost demisă de Jose Mourinho pentru că nu i-a plăcut cum a intervenit pe teren când Eden Hazard s-a accidentat.

„Nu mi-a plăcut ceea ce a făcut staff-ul medical pentru că, indiferent dacă ești doctor sau secretară pe bancă, trebuie să înțelegi jocul”, spunea, atunci, Jose Mourinho. El nu i-a mai permis Evei Carneiro nici măcar să ia loc pe banca de rezerve la meciurile de fotbal ale lui Chelsea.

Glenn Kearney este un expert în alimentație și dietetică, angajat de Simona Halep pe vremea când aceasta era antrenată de Darren Cahill. Glenn Kearney este și nutriționistul personal al lui Andy Murray, scoțianul care a recunoscut că nu ar fi ajuns numărul 1 mondial fără el. Deși este de origine neozeelandeză, de ceva timp locuiește în Marea Britanie. Glenn Kearney a fost numit manager de cercetare al High Performance Sport New Zealand chiar după ce Simona Halep a fost acuzată că s-a dopat cu Roxadustat la US Open.

„90 la sută din succesul unui tenismen începe și se termină cu o farfurie cu mâncare”, este motto-ul lui, relatează sursa citată anterior.