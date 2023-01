Simona Gherghe a plecat alături de familia sa într-o vacanță de vis în Italia, în munții Dolomiți, însă fericirea le-a fost umbrită de faptul că prezentatoarea TV a ajuns la spital.

Simona Gherghe, probleme medicale în vacanță

Aceasta a publicat pe rețelele de socializare o imagine în care apare cu o mască de protecție pe față, deși nu este vorba de nicio infecție. Simona Gherghe a suferit o fractură la coaste, ceea ce ne facem să credem că s-a accidentat în timp de schia.

”Se mai întâmplă și de astea…”, a scris ea pe Instagram.

Prezentatoarea TV are o familie foarte frumoasă alături de soțul său, Răzvan Săndulescu. Aceasta a spus că se bucură că au reușit să plece în vacanță, deoarece nu se întâmplă foarte des să petreacă momente împreună cu toții. Și au ales o destinație de vis, Ortisei, Val Gardena – Dolomites din Italia.

Cum a petrecut Simona Gherghe Crăciunul?

Anul acesta de Crăciun, Simona Gherghe și soțul său au decis să le facă o surpriză uriașă copiilor lor, Ana și Vlad. Aceștia l-au adus pe Moș Crăciun chiar în casa lor, spre încântarea celor mici.

„Crăciun magic, prieteni! Să fim la fel de fericiți ca cei mici, la întâlnirea cu Moș Crăciun! Zile frumoase!”, a scris aceasta pe rețelele de socializare.

Totodată, prezentatoarea TV a mărturisit că după nașterea lui Vlad, sora sa mai mare, Ana, a arătat semne de gelozie. A asigurat însă că acum, cei doi frați nu mai au probleme și se înțeleg foarte bine.

„Da, a fost (n.r. geloasă). Și acum au amândoi momente de gelozie. Dar primele luni chiar au fost extrem de grele. Chiar dacă noi am pregătit-o, era încă mică, probabil nu se aștepta să vină un bebeluș care să i-o răpească pe mami. Pur și simplu nu suporta să-l vadă la sânul meu, își acoperea ochii cu mânuțele. Iar eu plângeam și mă simțeam vinovată. A fost cea mai dificilă perioadă. Am avut, însă, răbdare. Și cu multă iubire am depășit greul, iar acum se iubesc foarte mult”, a declarat Simona Gherghe pentru Antena 1.