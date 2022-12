Simona Gherghe a dat zilele trecute semne că ar fi fost dată afară de la emisiunea Mireasa, printr-un mesaj postat chiar de ea pe Instagram. Totuși, vedeta care a dat singură informații că ar fi în mijlocul unui scandal uriaș a venit cu o serie de declarații surprinzătoare după ce anunțase că ar fi îndrăznit să spună ce gândește și ce simte, motiv pentru care ar fi fost dată afară.

Noi dezvăluiri din scandal

Pagina de Instagram „Viperele vesele” scrie că vedeta ar fi fost dată afară de la Antena 1 după ce și-a dat cu părerea despre consumul de marijuana, un subiect de care în mare parte televiziunile se feresc cât pot de mult de teama că vor fi sancționate.

„Spiritele s-au încins iar moderatoarea Simona Gherghe a fost DATĂ AFARĂ de la Mireasă, de niște producători care nu înțeleg jurnalismul, nu înțeleg respectul pentru profesie, producători plini de vulnerabilități, producători despre care am tot discutat și cărora le-am dezvăluit adevărata față, de-a lungul timpului.

Simona Gherghe a revenit asupra postării, în urma apelurilor primite de la producători, producători care abia atunci au realizat gestul făcut, faptul că au dat afară o moderatoare înainte cu o săptămână de finala unui sezon și nu orice fel de moderatoare, ci una care beneficiază de respectul publicului tocmai pentru probitatea morală de care a dat dovadă în toată cariera sa”, scriu Viperele Vesele pe Instagram.

Simona Gherghe a fost dată afară și apoi repusă în funcția de prezentatoare la Mireasa?

Recent, Simona Gherghe a scris un mesaj din care majoritatea urmăritorilor ei au înțeles că ar fi fost dată afară de la Antena 1. Totuși, după o oră, aceasta a revenit asupra textului scris pe Instastory, adăugând că situația pe care a expus-o nu are nicio legătură cu emisiunea ci cu o altă colaborare.

„Nu, nici nu s-a pus problema! Este o prostie! Doamne ferește! Nu are nicio legătură nici măcar mesajul meu de pe Instagram cu emisiunea. Sunt în cel mai democratic loc posibil! Am scris eu ceva pe social media, dar nu are nicio treabă cu emisiunea, repet!”, a transmis Simona Gherghe pentru Fanatik.ro.

Ce mesaj a scris Simona Gherghe pe Instagram

Simona Gherghe a mărturisit că a trăit recent una dintre cele mai mari dezamăgiri. Într-o postare pe contul ei de socializare ea le-a vorbit urmăritorilor despre unul dintre cele mai grele momente pentru ea.

„Azi am trăit una dintre cele mai mari dezamăgiri ale vieții mele. Nu credeam că, în 2022, la 33 de ani de la Revoluție, încă există oameni care, dacă nu zici ca ei, nu că te sancționează, nu că te ceartă. Nu. Te dau afară. Delictul? Faptul că am spus ce gândesc și ce simt. Libertatea. Libertatea să spui ce gândești. Să luptați pentru asta! E poate cea mai importantă lecție pe care să le-o dați copiilor voștri”, le-a spus Simona Gherghe fanilor săi.

În continuare ea le-a explicat fanilor despre ce este vorba mai exact. În acest sens a precizat că nu s-a referit la emisiunea pe care o prezintă, ci o colaborare din viața privată.

„Situația povestită mai devreme e legată de o colaborare din viața noastră privată. Totul e ok cu emisiunea. Și totul e ok cu noi. Am simțit să scriu despre cât de important e, cred eu, să spui ce gândești și să nu faci compromisuri. Și să respecți o promisiune. Dar toate se întâmplă cu un scop. E o lecție și asta”, a mai spus Simona Gherghe.