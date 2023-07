Luni, 3 iulie, a fost ultima zi de muncă pentru 10 din cei 19 salariați de la Termocentrala Rovinari care vor ieși la pensie.

Mai mulți angajați ai Complexului Energetic Oltenia nu mai vor să iasă la pensie

Mai mulți angajați ai Sucursalei Electrocentrale Rovinari și-au retras solicitările de pensionare după ce au aflat că vor primi mai puțin decât s-a vehiculat pe rețelele de socializare.

„La nivelul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, din informațiile pe care la am eu, au fost emise 19 decizii de pensionare pentru colegii noștri care vor să părăsească această companie. Între cei 19, sunt câțiva colegi care sunt nemulțumiți de cuantumul pensiilor. Pensiile ar fi un pic mai mici decât se aștepta toată lumea. Am înțeles că foarte mulți colegi, și pot confirma 100% că e vorba de oamenii care sunt la mine în pontaj, și o parte din salariații care doreau să beneficieze de această prevedere legală și-au retras solicitarea de a ieși la pensie tot datorită acestui aspect, că pensiile se pare că nu sunt așa cum au sperat oamenii, cum li s-a spus. Pe Facebook, toată lumea spune că sunt 7.500 – 8.000 de lei pensiile. Eu am 4.000 – 4.300. Singura problemă e că pensiile nu se dau pe Facebook. Se dau de Casa de Pensii. Sunt 19 decizii de pensionare. Deja, luni a fost ultima zi de lucru pentru 10 dintre ei.”, a spus Jean Popescu într-un interviu pentru Radio Infinit.

Mii de cereri de recalculare a pensiilor

La Casa de Pensii s-au depus mii de cereri de recalculare a pensiilor din partea foștilor lucrători din minerit și energie în baza Legii nr. 197. Potrivit liderilor de sindicat de la Energia Rovinari, prioritate au în prezent salariații care sunt în activitate.

Senatorul PNL Ion Iordache a declarat că în prezent există cinci propuneri de modificări legislative pentru ca angajații Complexului Energetic Oltenia (CEO) să beneficieze de toate avantajele oferite de Legea nr. 197.

Iordache a precizat că a discutat cu liderii de sindicat și cu protestatarii, oferindu-le sprijinul său, propunerea sa fiind de a se ajunge la un consens în privința unui model de modificare a legislației.

„Am vorbit cu liderii de sindicat și cu protestatarii în aceste zile și le-am spus că sunt la dispoziția lor. Eu susțin o inițiativă pe care o propunem cu toții, numai că în momentul de față sunt cinci propuneri diferite de modificare.

Le-am propus să ne așezăm la masă și să susținem un model de modificare a legislației. Altfel, vom ajunge într-o situație în care fiecare dă vina unul pe celălalt. Ce este important este că există o preocupare, există discuții și este pusă pe agenda parlamentară și guvernamentală această problemă.

Cred că ține de noi toți, de politicienii din Gorj, de liderii de sindicat, de oamenii de la CEO să avem în continuare o acțiune și un mod de raportare pentru a merge mai departe.

În momentul de față, marea problemă este că cei care sunt în pensie nu beneficiază de recalcularea pensiei și în plus cei care ies acum la pensie, ies cu o sumă mai mică decât dacă ar fi beneficiat și de celelalte drepturi”, a declarat Ion Iordache.