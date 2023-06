A apărut un conflict între minerii din Gorj şi preşedintele Casei Naţionale de Pensii. Oamenii acuză că legea care prevede pensionarea acestei categorii cu 13 ani mai devreme nu este pusă în aplicare, pe motiv că „trebuie îmbunătăţită”.

Peste 100 de oameni au ieșit în stradă

Între timp, dosarele de pensii ale minerilor sunt blocate fără să li se dea un răspuns. Astfel, sindicatele din minerit au anunţat că depun plângere împotriva lui Daniel Baciu pentru nerespectarea legii.

De asemenea, peste 100 de oameni s-au strâns în fața prefecturii din Gorj, iar minerii au anunțat că îl vor da în judecată pe directorul Casei Naționale de Pensii.

Daniel Baciu va încerca să rezolve această problemă

În acest context, Daniel Baciu, directorul Casei de Pensii, a reacționat și a spus că va încerca să rezolve această problemă.

Amintim că anunțul a venit în contextul în are aproximativ 900 de angajați ai complexului energetic Oltenia îndeplinesc la acest moment condițiile de pensionare.

Au fost organizate tot mai multe proteste în România

În ultima vreme au fost organizate tot mai multe proteste în România, precum cel al profesorilor. Legat de acesta, Nicolae Ciucă a făcut un anunț înaintea ședinței de Guvern care a avut loc duminică, 11 iunie.

Mai precis, premierul a spus că luni, după aprobarea unei noi ordonanțe de urgență care va cuprinde ultima oferă prezentată sindicatelor din Educație, „conflictul de muncă se va încheia”: „Sunt convins că toți dascălii vor avea încredere că ne ținem promisiunile”.

„Am avut o nouă întâlnire cu reprezentanții sindicatelor din Educației. A fost o ședință cu echipe lărgite. Am considerat ca e absolut corect și transparent ca doialogul să poată fi adus la cunoștiința tuturor dascălilor pe măsurile agreate. În felul acesta, la nivelul coaliției, că am participat împreună cu președintele PSD, Marcel Ciolacu, cu ministrul Educației, al Muncii, cu Secretarul General al Guvernului. Am vrut ca finalul să fie concludent pentru noi toți. Ne dorim să încheiem acest conflict de muncă Este absolut o chestiune de responsabilitate față de sistemul de educație, față de copii și față de părinți”, spune Nicolae Ciucă la începutul ședinței de guvern.