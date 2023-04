Ministrul Agriculturii spune că România nu va primi cea mai mică sumă din cele 100 de milioane promise de Comisia Europeană.

Amintim că acești bani vin pentru sprijinirea țărilor afectate cel mai mult de importurile de cereale ucrainene.

”Nu se va întâmpla, pentru că s-a schimbat formula de calcul şi s-a schimbat în bine, pentru că am spus-o foarte clar atunci şi este pentru prima dată când un ministru al Agriculturii Ţării Româneşti face această afirmaţie în faţa Comisiei, spunând foarte clar că acea formulă deforma adevărul şi realitatea. Aţi văzut şi intervenţia domnului preşedinte care a doua a zi a spus-o cu ocazia desfăşurării lucrărilor la Consiliul European, că nu prin calcule contabile putem să evaluăm situaţia complexă, complicată şi extrem de dificilă în care ne aflăm, iar efortul ţării trebuie să fie onorat prin sume pe care le merită România şi pe care le merită fermierii. Noi suntem în acest dispozitiv, vom fi în continuare în acest dispozitiv de a sprijini fermierii români şi a face ce trebuie pentru ţară, dar cu reguli, cu norme juridice pe care nu trebuie să le încălcăm, pentru că pe plan juridic este interpretativ şi pot fi urmări mai dureroase decât acestea”, spune Petre Daea.

Ministrul Agriculturii nu va da un răspuns concret până când nu va veni decizia

În cadrul aceleiași conferințe de presă, ministrul Agriculturii a fost întrebat de sumă ar putea primi țara noastră, însă Petre Daea a preferat să nu dea niciun răspuns concret până când nu va veni decizia.

”Nu dau niciun răspuns pe această sumă. V-am spus-o foarte clar de la bun început, aştept, şi acum sunt convins că la Comisia Europeană lucrurile sunt în regulă şi din acest punct de vedere sunt parţial liniştit, pentru că aştept cât mai repede decizia, în aşa fel încât să fim lângă fermieri. Iată ce-i afară, este timp de semănat, este timp de irigat, este timp de lucrat în câmp. Lucrurile acestea le-au înţeles foarte bine, iar pe acest culoar al interesului naţional şi al intereselor fermierilor români, Petre Daea a fost tot timpul prezent atât în dialogul instituţional, cât şi în acela formal, în condiţiile în care a semnat documente şi a făcut propuneri care să fie luate în seamă de către instituţiile Uniunii Europene”, spune ministrul Agriculturii.

De asemenea, el a mai spus că nu poate face speculații în ceea ce privește acest subiect, subliniind că nu este ”purtător de vorbe sau la bursa zvonurilor”.

”Petre Daea vă va spune când va avea această sumă comunicată printr-un act care să dea posibilitatea s-o pun şi în mişcare în momentul în care vine, pentru că sunt pregătit cu actul normativ. Nu am acest document. Eu nu speculez. Eu vă spun lucrurile exacte. Aşa am făcut, aşa fac şi aşa o voi face. Pe fermierii mei eu nu trebuie să îi port cu vorba. Eu nu sunt purtător de vorbe sau la bursa zvonurilor. Eu sunt purtător de fapte, cu documente, cu decizii pe care trebuie să le iau şi pe care le anunţ la timpul potrivit, în aşa fel încât să se cunoască exact despre ce este vorba”, a continuat el.

România va fi protejată prin decizia Comisiei Europene

Ministrul Agriculturii a reafirmat că, în cadrul Consiliului AgriFish de la Luxemburg, s-a stabilit că România va fi protejată de interdicția Comisiei Europene privind importul de grâu, porumb, rapiță, floarea-soarelui și ulei de floarea-soarelui din Ucraina. În consecință, România ar urma să primească plata alocată fermierilor afectați. Cu toate acestea, celelalte patru țări care luaseră decizii independente ar putea să nu primească nicio compensație dacă nu le colectează.

Chestionat cu privire la acțiunile ministrului Agriculturii pentru a garanta implementarea măsurilor anunțate de CE, Daea a răspuns prin faptul că „statul român respectă regulile și legile”.

„Eu vreau să vă spun foarte clar, Petre Daea nu e purtător de jalbe. Petre Daea este purtător de comunicări instituţionale. Aşa am făcut-o, aşa o fac şi aşa o voi face. Eu nu mă duc cu jalba. Statul român funcţionează după reguli şi după legi. Aceasta este siguranţă. În momentul în care apare această decizie a Comisiei, nu mai trebuie să mai apară altceva, altă siguranţă în plus nu trebuie să mai existe, decât aplicarea ei, aşa cum cum a fost elaborată şi cum a fost pusă în mişcare. Din acest punct de vedere lucrurile sunt foarte clare”, a transmis el.

CE a alocat peste 50 de milioane de euro pentru atenuarea efectelor de pe piață

Comisia Europeană a alocat 56,3 milioane de euro pentru a atenua efectele dezechilibrelor de pe piață și pentru a compensa pierderile economice cauzate de importurile amplificate de cereale și semințe oleaginoase din Ucraina. România a primit cea mai mică sumă, de 10,05 milioane de euro. Comisia a declarat că o sumă suplimentară de 100 de milioane de euro va fi alocată țărilor care au fost cel mai grav afectate, iar distribuția acestor fonduri va fi dezvăluită ulterior.

Suma infimă alocată României a provocat nemulțumirea fermierilor români, care au cerut un sistem de sprijin concret pentru fermierii afectați de transferul de cereale din Ucraina, soldat cu pagube de sute de milioane de euro.