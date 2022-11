Pe lăngă veștile rele care se titrează zilnic cu privire la războiul declanșat de forțele de ocupație rusă împotriva Ucrainei, totuși astăzi, 28 noiembrie, s-a făcut loc și de o veste bună pentru istoria și cultura română. Mai exact, pisaniile lui Ștefan cel Mare au fost găsite în orașul Herson din sudul Ucraina, a anunțat ministrul Culturii, Lucian Romașcanu. Acesta a subliniat faptul că pisaniile „sunt neatinse” și „în siguranță”.

„Printre veștile rele pe care războiul din Ucraina le transmite lumii și-a făcut loc și o veste bună pentru istoria și cultura română. În urma unei noi discuții purtate sâmbătă cu ministrul ucrainean al culturii, Dl. Olexandr Tkacenko, am aflat cu mare bucurie că pisaniile lui Stefan cel Mare au fost găsite în Herson! Sunt neatinse, în siguranță.”, a declarat Lucian Romașcanu.

Ministrul român al Culturii a adăugat că, din nefericire, toate icoanele muzeului din Herson au fost furate de către forțele armate ruse, „crimă culturală care se repetă peste tot pe unde armata rusă a ajuns în Ucraina”, a subliniat Romașcanu.

„Am discutat cu ministrul Tkacenko despre posibilitatea de a evacua pisaniile și alte artefacte în România pentru a le păstra în siguranță până la încetarea conflictului. Așteptăm decizia oficialilor ucraineni, suntem gata să ajutăm.”, a încheiat ministrul Culturii.

După opt luni de ocupație rusă, forțele armate ucrainene au eliberat orașul Herson la începutul lunii noiembrie! Pe rețele sociale au fost postate mai multe imagini în care ucrainenii se bucură că au înlăturat ocupantul.

Un grup de soldați ucraineni au ajuns în fața clădirii administrative din centrul orașului Herson, care a fost ocupat de ruși în primele zile ale invaziei militare. Mai mulți locuitori ai orașului au dat jos steagul rusesc de pe clădire și l-au înlocuit cu cel ucrainean, vineri, 11 noiembrie, când rușii au anunțat încheierea retragerii pe malul stâng al râului Nipru.

Armata ucraineană a intrat, vineri, 11 noiembrie, în oraşul Herson, în urma retragerii trupelor ruse de la malul de vest al fluviului Nipru, a relatat presa internașională. „Herson revine sub controlul Ucrainei, unităţi ale forţelor armate ucrainene intră în oraş”, a scris Ministerul ucrainean al Apărării într-un comunicat postat pe Facebook.

Civilians gathering in Kherson centre awaiting the arrival of the liberation army. pic.twitter.com/v9rjkE2dhv

— Dmitri (@wartranslated) November 11, 2022