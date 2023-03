România se află în creştere economică, inflaţia se reduce lent, iar majorarea preţurilor încetinește, după un an de război la graniţele noastre, a afirmat, marţi, 21 martie, Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Au fost luate măsuri masive de intervenţie pe energie

„Acum avem un război la graniţele noastre şi s-a creat un şoc economic major. Avem o creştere imensă a preţurilor la energie în Europa, care a generat inflaţie care s-a dus în restul preţurilor. Cu toate astea, după un an de zile, şi noi şi Europa, arătăm, zic eu, nesperat de bine. România a rămas pe creştere economică, inflaţia se reduce lent, în orice caz nu creşte. Creşterea preţurilor se domoleşte.

S-au luat măsuri masive de intervenţie pe energie şi la noi, şi în alte ţări, imperfecte. Le-am avizat pe toate, n-am fost complet acord cu ele… Avem multe lucruri pe care le putem critica. Una peste alta, şi pentru populaţia noastră, şi pentru consumatorii industriali lucrurile n-au mers atât de prost. Am reuşit să protejăm în bună măsură populaţia şi nu vedem scădere de Produs Intern Brut. Până la urmă şi economia noastră s-a ajustat acestui şoc, cu restul UE. Ar fi fost de crezut că, acum un an de zile, un continent care într-un mod nesăbuit a ajuns să depindă de Rusia pentru 40% din importurile de gaz, a reuşit să ajungă la zero aproape, în momentul de faţă, fără un şoc major economic. Lucrurile puteau să meargă mult mai prost…

Poate am avut ceva noroc cu vremea. Una peste alta, norocul şi măsurile care s-au luat au reuşit să ţină lucrurile într-un echilibru nesperat de bun. Îmi aduc aminte în toamna trecută când eram îngrijoraţi că s-ar putea să ajungem la raţionalizare, dar am reuşit să n-ajungem să facem alegerile acestea dificile”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, la conferinţa PRIA Competition.

România îşi dublează volumul de fonduri europene prin PNRR

În viziunea șefului Consiliului Concurenței, fondurile europene pe care România îi va atrage trebuie să respecte anumite reguli de ajutor de stat.

„Consiliul Concurenţei e o mică rotiţă din acest răspuns guvernamental al statului român. Am conlucrat cu celelalte instituţii şi suntem parte din acest răspuns imperfect. Ca impact economic pentru noi, prioritatea anului trecut şi a acestui an e partea de ajutor de stat. România, practic, prin Planul de Rezilienţă, îşi dublează volumul de fonduri europene sau mediate de Europa. Toţi aceşti bani trebuie să respecte anumite reguli de ajutor de stat.

Înseamnă că poţi să dai bani companiilor, dar trebuie să o faci într-o manieră care nu avantajează excesiv anumiţi jucători economici, astfel încât să distorsioneze funcţionarea pieţei. Anul trecut a implicat o activitate foarte intensă pe zona de ajutor de stat şi au crescut de două ori şi jumătate aprobările pe care le-am dat. În acest an vom continua efortul. PNRR-ul e aproape rezolvat, din punctul nostru de vedere. Avem, într-adevăr, discuţii destul de delicate legate de un nou instrument – RePower Europe – un instrument dedicat zonei de energie şi tocmai decuplării de Rusia. În acelaşi timp, o să înceapă discuţiile privind noile fonduri structurale”, a afirmat şeful autorităţii de concurenţă.

