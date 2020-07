Veste uriașă pentru milioane de români. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a făcut dezvăluirea așteptată de către toți pensionarii. Începe recalcularea pensiilor.

Este o veste uriașă pentru milioane de pensionari. După scandalul femeii din Alba, acum totul pare să evină la normal. Violeta Alexandru spune cum se poate ezolva totul. „Nu poți gestiona dosarele pensionarilor dacă nu le ai așezate și depozitate în ordine în arhivă. Următorul pas, după ce luăm de pe jos (am întâlnit cazuri, sigur că, după ce m-am implicat, s-au mai schimbat lucrurile!) și le păstrăm lizibile, trebuie să investim în digitalizare. Știu! Va fi, cu siguranță, mai ușor oricărui ministru să facă, în viitor, următorul pas, după tot efortul din această perioadă.

Vom recupera tot ceea ce se poate recupera din carnetele de muncă scanate într-un contract încheiat înainte să ajung la Minister. Un contract în care s-ar fi putut face treabă serioasă. Nu s-a făcut! Recuperăm ceea ce se poate/este utilizabil și măcar o parte dintre persoane vor fi scutite de efortul de a recupera și prezenta informațiile necesare din aceste documente. Alături de dl Președinte CNPP, Daniel Baciu am luat decizia să salvăm ceea ce se poate tocmai ca să scutim pamenii de drumuri inutile.

Cum ai putea identifica și recalcula dosarele celor care au acest drept, după o viață de muncă, dacă nu ai o ordine bine definită în arhiva proprie? Trebuie să acordăm respectul cuvenit celor care au muncit dar și urmașilor acestora; vreau ordine atât în dosarele active cât și în cele pasive. O muncă de-o viață nu se calcă în picioare!

După perioada de restricții, am revenit în teren. Se verifică situația în care se află arhivele Caselor de Pensii din țară. După ce am cerut să se pună în ordine. Am avut toată înțelegerea. Nu toate pot fi modernizate peste noapte, ne trebuie investiții dar un minm bun simț, se poate! Trebuie să se poată! Mă voi asigura că documentele din dosarele de pensii sunt păstrate în condiții decente și chiar foarte bune. Până acum au fost verificate Casele Județene din 3 județe și din sectoarele din București.

Mergem mai departe!”, a scris ministrul pe o rețea de socializare.