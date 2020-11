Secretarul de stat în MAI și șeful Departamentului pentru situații de Urgență, Raed Arafat, a vorbit pe larg despre noile măsuri împotriva COVID.

Angajatorii cu peste 50 de salariați trebuie să organizeze un program decalat de începere a zilei de muncă astfel încât o parte să vină la serviciu şi să plece de la serviciu la o distanță de cel puțin o oră. Măsura a fost luată pentru evitarea aglomerațiilor în transportul în comun.

Șeful DSU Raed Arafat a declarat vineri seară la Digi24 că persoanele care nu folosesc transportul în comun sunt exceptate de la regulă, chiar dacă nu scrie acest lucru în actele oficiale. Potrivit lui Arafat „dacă cineva foloseste masina proprie sau vine pe jos la serviciu, poate fi exclus din acele grupuri” pe care le organizeaza angajatorul.

„Nu scrie in hotarare dar este de organizare logica. Scopul nostru este sa reducem numarul persoanelor care merg in acelasi timp in transportul in comun”, a precizat seful DSU.

În plus, Arafat a vorbit tot vineri, dar la B1 TV, despre noile măsuri anunțate, subliniind că dacă acestea nu se dovedesc a fi suficiente, s-ar putea implementa altele.

În cazul în care măsurile anunțate joi, la începutul ședinței de Guvern, de către președintele Klaus Iohannis, se dovedesc a fi insuficiente, atunci se va face o reevaluare și este posibil să se impună altele.

„Dacă nu ajungem să avem un impact serios al acestor măsuri urmează o reevaluare. Asta scrie şi în hotărârea de Guvern. Dacă la reevaluare se va considera că sunt necesare şi alte măsuri, o să vedem la momentul respectiv”, a spus secretarul de stat.

„Dacă nu scade suficient într-o lună înseamnă că măsurile nu sunt suficiente şi există risc de creştere mai departe. Şi atunci se impun şi alte măsuri. (..) Se pot lua şi alte măsuri suplimentare în zonele care sunt afectate mai grav”, a punctat Arafat.