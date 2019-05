Anunț de ultimă oră al guvernatorului BNR, Migur Isărescu. Acesta a vorbit despre cursul valutar și despre deprecierea leului. Isărescu nu crede într-o prăbușire a leului, dar transmite că sunt totuși, riscuri mari.

“Nu avem motive serioase de îngrijorare în privința cursului valutar, cu excepția deficitului commercial, dar leul este cotat pe piață și influențele factorilor de pe piață sunt importante. În plus, la începutul anului am tras un semnal de alarmă și fără să sperii pe nimeni mai spun încă o data. Leul este convertibil în sensul că foarte mulți investitori țin titluri de stat sau titluri în lei. Nu trebuie antagonizați și speriați. Se duc la televizor și vâd o dobândă de 4%, dar 4% se ceartă cei de la București, ai apare o știe că se ceartă ăștia. Investitorii sunt animale sperioase. Am mai văzut probleme în 92 și în 99 când se spunea să se vândă titlurile României. Nu văd motive de depreciere a leului. Nu suntem pentru deprecierea cursului, dar nu mă întrebați cât va fi că nu știu nici eu”, a explicat Isărescu în cadrul raportului trimestrial asupra inflației de la Banca Națională.

