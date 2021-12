Veronica Olteanu, Director de Comunicare și responsabil pe partea de Resurse Umane al Porr, întru-un dialog cu Capital, a vorbit despre cele mai recente target-uri pe care le-a atins compania pentru care lucrează.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante investii pe care compania dumneavoastra le-a realizat in acest an?

Veronica Olteanu: La PORR România, cea mai important investiție rămâne investiția în oameni, în dezvoltarea competențelor profesionale ale acestora. Programe de training și dezvoltare, proiecte de managementul și dezvoltarea carierei, campanii de comunicare internă, inițiative de recunoaștere a performanței sunt doar câteva exemple despre cum sprijim atingerea potențialului colegilor noștri.

În ceea ce privește activele contabile, principalele investiții au fost direcționate către utilajele de construcții necesare proiectelor noastre. Anual investim între 3 și 4 milioane de Euro în astfel de active, iar 2021 nu a făcut excepție.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocari pe care le-ati infruntat in acest an?

Veronica Olteanu: Lipsa forței de muncă, alături de contextul pandemic și criza sanitară asociată au reprezentat principalele provocări ale acestui an. Creșterea prețurilor la materialele de construcții, precum și a serviciilor aferente acestora reprezintă un alt factor provocator care a necesitat atenția noastră deosebită. Dacă pentru primele două situații am identificat resursele și instrumentele necesare pentru a le gestiona cu succes, în privința celei de-a treia categorii, colegii noștri operativi au depus eforturi extraordinare pentru ca rezultatele financiare să se mențină la nivelul planificat la începutul anului.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizari din ultimul an?

Veronica Olteanu: Am reușit să păstrăm nivelul activității aproape de cel al anului anterior și am semnat contracte care asigură un ritm similar și în 2022. În plus, pentru noi e foarte important faptul că, în ciuda mediului socio-economic turbulent, nu ne-am confuntat cu situații pe care să nu le putem gestiona. Acest lucru ne-a dovedit, încă o dată, că cei aproape 1000 de angajați ai noștri formează o echipă puternică și capabilă să gestioneze cu succes provocările.

CAPITAL: Daca ar fi sa va caracterizati compania intr-o singura fraza, care ar fi aceea?

Veronica Olteanu: Un partener de încredere și o echipă plină de pasiune, care construiește cu suflet.