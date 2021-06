Verificări urgente la Sectorul 1! Prefectul Capitalei: Starea de alertă nu permite înlăturarea contractelor

Prefectul Alin Stoica a spus că a luat legătura cu DSP și DSV pe mediu și a solicitat o analiză. Prefectul spune că, în urma acestei analize se va decide dacă solicitarea primarului Clotilde Armand va fi sau nu aprobată.

Alin Stoica a mai precizat că starea de alertă nu presupune înlăturarea contractelor, ci îndepărtarea pericolului.

“Am luat legătura cu factorii de decizie DSP și DSV pe mediu, am solicitat o analiză și atunci putem răspunde sectorului 1 dacă e cazul sau nu să dăm curs unei astfel de solicitări. Nu vă pot spune dacă e cazul sau nu de o asemenea decizie acum. Vom vedea după analiză. Eu sper ca cel târziu luni să am o răspuns. Starea de alertă nu permite înlăturarea contractelor, ci îndepărtarea pericolului. Vor putea chema un alt prestator care să intervină punctual”, a declarat Alin Stoica.

În cursul zilei de vineri, primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand a cerut stare de alertă din cauza situaţiei sanitare din Sectorul 1 cauzată de suspendarea colectării gunoiului de Romprest. Prefectul urmează să se consulte cu autoritățile sanitare, în timp ce ministrul Mediului spune că este important ca gunoiul să nu rămână în stradă.

„Am solicitat Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă să înainteze Prefecturii Municipiului Bucureşti o adresă prin care să declare starea de alertă din cauza situaţiei sanitare de pe raza teritorială a Sectorului 1 cauzată de şantajul şi suspendarea colectării gunoiului de către operatorul de salubritate. În paralel, am purtat discuţii cu firmele de sortare a gunoiului din Sectorul 1 şi am ajuns la un acord. Am aflat că staţiile de sortare şi-au redeschis porţile începând de astăzi dimineaţă pentru a primi gunoiul colectat de Romprest. Aceste staţii erau închise din cauza neachitării de către compania Romprest a facturilor datorate în ciuda plăţilor făcute de Primăria Sectorului 1”, a spus Clotilde Armand.