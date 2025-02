Florin Zamfirescu a criticat dur clasa politică din România, evidențiind lipsa de coerență doctrinară și alianțele de conveniență dintre partidele politice. El a subliniat impactul negativ al acestor practici, afirmând că „oricât am fi de generoși, nu putem să nu vedem decât pe cei rău intenționați, cei plătiți și subvenționați de un domn care se numește Soroș și pe care nu-i înțeleg”.

Potrivit actorului, clasa politică a transformat scena politică într-un „târg”, unde ideologiile au fost abandonate, iar alianțele sunt dictate exclusiv de interese de moment.

Acesta a subliniat necesitatea unei schimbări majore pentru salvarea țării, susținând că cei „subvenționați” de Soros „sunt deștepți, sunt cultivați, sunt oameni de valoare ai României și s-au lăsat cumpărați în modul acesta rușinos”.

„Avem așa o poftă să-l vedem pe Călin Georgescu președinte. Nu, noi vrem salvarea României. Și Călin Georgescu întrunește condițiile acestui deziderat. Noi vrem salvarea țării, pentru că oricât am fi de generoși, nu putem să nu vedem decât cei rău intenționați, cei plătiți, subvenționați de un domn care se numește soroci și pe care nu-i înțeleg, nu-i înțeleg. Sunt deștepți, sunt cultivați, sunt oameni de valoare ai României și s-au lăsat cumpărați în modul acesta rușinos, drept care nu vor mai putea scoate capul.

Cu toată cultura și cu toată morga pe care o au. Niciodată nu vor mai putea scoate capul în România. Deci, România trebuie salvată. România e în pericol. Poporul român merită mult mai mult. Am fost batjocoriți, am fost umiliți, am fost ținuți la coada Europei, am fost ținuți că nu merităm Schengen.

Noi am intrat în UE, am dorit să intrăm în UE, nedându-ne seama și conducătorii noștri nedându-și seama că de fapt UE are nevoie de noi și că trebuie să ne roage și noi trebuie să punem condiții pentru a intra în UE. Nu să dăm industria, nu să dăm agricultura, nu să dăm zăcămintele, nu să dăm pădurile, nu să dăm totul ca să ne primească și pe noi în UE fără Schengen, că acolo încă nu merităm. Schengen pe aer, în aer, Schengen pe apă și Schengen pe uscat mai vedem.

Domnilor, din 100 sute de ani, Europa o ia razna. Nimeni nu poate chiar să vrei să pleci din Europa. Cu unde să pleci? În primul rând, că ești din Europa și ești european și ai contribuit la cultura și la apărarea Europei. Istoria țării noastre arată cât am contribuit noi la existența Europei”, a declarat Zamfirescu într-o emisiune recentă.