Halep nu mai poate pierde an după an

Pe 29 august, Simona Halep va împlini fix un an de când nu a mai evoluat într-o competiție oficială. Halep a ratat, în mod oficial, și US Open (28 august – 10 septembrie). Se poate spune că românca a efectuat deja un an de suspendare pentru acuzele de dopaj lansate la adresa ei.

Lipsa unui verdict din partea tribunalului independent, deși audierile au avut loc, la Londra, pe 28 și 29 iunie, prelungește suspansul la infinit. Asta, în detrimentul sportivei, dar și al turneelor care o așteptau pe româncă să fie acolo. Această situație l-a iritat și pe legendarul Boris Becker (55 de ani). Cândva în cărți pentru a-i fi chiar antrenor, Becker a vorbit despre dosarul de dopaj al româncei. Becker a făcut declarații în cadrul podcastului Das Gelbe vom Ball. Interviul său a fost preluat de Spotmedia.

„E o decizie foarte proastă (n.r. – amânarea verdictului). Simona e suficient de matură pentru a accepta fiecare decizie. Dar nu mai are 25 de ani și fiecare an în care nu îi e permis să joace e unul pierdut. La un moment dat, va ajunge în punctul în care nici nu trebuie să se mai întrebe dacă mai poate să joace, pentru că va fi prea bătrână pentru a mai face asta”

Ilie Năstase s-a enervat

Simona Halep a primit o replică acidă din partea lui Ilie Năstase. Acesta a ținut să vorbească despre performanțele sportive ale tenismenei noastre. Când a fost invitat să comenteze asupra faptului că marea noastră campioană l-a depășit în tenis, Năstase a avut un comentariu pe măsură.

Năstase a fost 40 de săptămâni numărul 1 mondial. În interviul luat chiar acum, acesta este rugat să vorbească despre faptul că Simona Halep a stat 64 de săptămâni în această poziție.

„V-a depăşit până acum”, a fost comentariul care l-a făcut pe tenismen să reacționeze.

„Simona Halep nu m-a depăşit niciodată pe mine, ea le-a depăşit pe fete, eu sunt la băieţi, nu am eu treabă cu Halep. Că a stat ea 64 de săptămâni şi a luat două Grand Slam-uri? Sau eu am luat două şi cinci la dublu…”, a fost replica lui Ilie Năstase.