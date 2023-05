Un cunoscut jurnalist sportiv de la New York Times a comentat cazul Simonei Halep, în contextul celor întâmplate în ultimele zile. Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a amânat pentru a treia oară audierea sportivei, suspendată provizoriu din octombrie 2022 după ce a fost depistată cu Roxadustat.

Jurnalistul Ben Rothenberg a declarat că, având în vedere apărarea Simonei Halep și pe ce se bazează aceasta, sportiva noastră ar putea să fie suspendată pentru minim un an de zile. Rothenberg consideră că sunt mari șanse ca acest scenariu să se adeverească, mai ales dacă ne uităm la alte cazuri similare.

„Apărarea lui Halep se bazează pe folosirea unui supliment contaminat. Din care va rezulta un verdict de <<eliminarea greșelii / neglijenței>> din partea sportivei, dacă va avea câștig de cauză. Chiar și așa, verdictul va aduce o suspendare de minim un an, care o va ține pe Simona în afara tenisului pentru următoarea perioadă”, a scris Rothenberg.

În plus, jurnalistul critică strategia de apărare adoptată de Simona Halep și echipa sa, având în vedere noile atacuri la adresa ITIA și ITF. În ciuda frustrărilor sportivei, Rothenberg spune că dacă s-au găsit probe suplimentare, amânarea este cât se poate de corectă.

„Halep a sfâșiat, din nou, ITIA pentru amânarea audierilor și nu sunt convins că aceasta e cea mai bună strategie. Înțeleg frustrarea unei sportive de peste 30 de ani, care pierde timp prețios, dar, dacă aceste amânări sunt din cauza găsirii unor noi probe, ele sunt corecte.

Altfel spus, sunt atât de multe necunoscute în acest caz, în continuare, și ele includ și motivele din spatele acestor amânări. Oamenii nu trebuie să ia în considerare doar protestele făcute de acuzat, în astfel de cazuri. Ceea ce pare că se întâmplă acum”, a mai scris jurnalistul.

Things going from bad to worse for former WTA #1 Simona Halep, who has been off tour since her positive test at 2022 US Open for a banned substance.

She’s now charged with a second, separate anti-doping breach for irregularities found in her biological passport.

From the ITIA: pic.twitter.com/E6IJFfoSZU

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) May 19, 2023