”De ce trebuie să ne dăm demisia?”, a întrebat el.

Nicu Marcu nu intenționează să demisioneze de la șefia ASF

Nicu Marcu a fost întrebat dacă ar trebui să își dea demisia, așa cum au cerut și unii parlamentari, în urma crizei de pe piața asigurărilor.

”Autoritatea de Supraveghere Financiară şi în privinţa companiei City şi în privinţa companiei Euroins a identificat toate defecţiunile acestor companii şi Autoritatea a solicitat intrarea în faliment a acestor companii. De ce trebuie să ne dăm demisia? Pentru că noi am identificat şi am solicitat intrarea în faliment?”, a răspuns șeful ASF.

Acesta a fost întrebat, de asemenea, despre salariul de 12.000 de euro și a precizat că toate veniturile sale și ale colegilor săi se regăsesc pe site-ul Autorității și dacă cineva dorește ca aceste salarii să nu mai rămână în forma actuală, legea se poate modifica în Parlament.

”Toate veniturile mele şi ale colegilor mei le regăsiţi pe site-ul Autorităţii, în Declaraţia de Avere, şi acolo vedeţi foarte clar şi toarte respectă legislaţia în vigoare. Dacă cineva doreşte ca aceste salarii să nu mai existe în forma actuală, în Parlament se poate modifica legea şi oricând putem să beneficiem de salariile pe care ni le stabileşte Parlamentul”, a adăugat Nicu Marcu.

”Bonus de performanţă? Păi uitaţi-vă în declaraţia de avere. Avem aşa ceva?”, a răspuns el, întrebat dacă în anul 2022 a primit vreun bonus de performanță.

ASF a supravegheat îndeaproape piața de asigurări

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) Nicu Marcu a declarat, la audierea luni în comisiile de specialitate ale Senatului, că cele două companii City Insurance şi Euroins, nu au fost Albă ca Zăpada.

El a adăugat că au fost date amenzi celor două companii de către ASF în valoare de 16 milioane lei într-un an şi jumătate şi au fost cerute două falimente de către Autoritate. ASF a transmis şi un document în care prezintă acţiunile pe care le-a întreprins cu privire la cele companiile care activează pe piaţa RCA.

„Când am venit la ASF, City si Euroins deţineau aproape 80% din piaţa RCA. În niciun stat nu exista aşa ceva. Cele două companii au practicat tarife foarte mici nesustenabile, iar companiile serioase s-au retras. La Euroins s-au găsit extrem de multe deficienţe care ne-au determinat să impunem măsuri pe care să le aibă ei de îndeplinit.

Controalele au fost dispuse aproape lunar, unele inopitate şi controale permanente, în urma cărora au fost amendate persoane fizice şi juridice şi s-a dus la destituirea conducerii companiei Euroins. Conducerea Euroins a fost sancţionaţă şi destituită la două, trei luni de când am venit. Am dat amenzi consistente, au luat amenzi de 16 milioane lei cumulate, într-un an de zile şi jumătate.

Deci activitatea de supraveghere a ASF a fost una extrem de incisivă, numai că ASF s-a lovit de refuzul companiei de a da documente sau de a da documente neconforme cu realitatea. Aceste societăţi de asigurări sunt conduse după directiva europeană Solvency II care le permite să emită asigurări numai şi numai cu reasigurare. Adică riscurile lor se pot transfera pe reasigurare la un reasigurator, care poate fi inclusiv în Insulele Cayman.

Ştiind ce găsisem la City Insurance, ASF a impus companiei Euroins să îşi readucă asiguratorul ca să îl putem să îl controlăm, având în vedere că reasiguratorul era în Insulele Cayman. Astfel, compania şi-a făcut reasiguratorul în Germania, asta făcând posibilă verificarea”, a afirmat Nicu Marcu, luni la audierea în comisiile Senatului.