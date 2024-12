Nimeni nu poate prezice niciuna dintre marile variabile care îți vor afecta economiile și investițiile, de exemplu legat de pensie, cât veți trăi, cum vor merge piețele sau cât de mare va fi inflația.

Ce este regula 4% pentru pensie

Potrivit CNN, cea mai bună regulă generală este așa-numita regulă 4%, ceea ce înseamnă că cheltuiți 4% din portofoliu în fiecare an, pe o bază ajustată la inflație.

Regula este derivată din cercetările consilierului financiar William Bengen, care și-a bazat lucrările din 1994 pe un portofoliu simplu de acțiuni cu capital mare și trezorerie, pe termen mediu, și a presupus că o persoană trăiește la pensie aproximativ 30 de ani.

De atunci, și-a revizuit sugestiile privind procentul, care ar fi undeva între 4,5% și 4,7% pe baza creșterii diversității investițiilor în portofoliul model.

Limitările regulii

Deși regula 4% este un ghid util, dar nu ar trebui considerată literă de lege. Cât de mult cheltuiți la pensie ar trebui să se bazeze pe obiectivele, nevoile și valoarea netă.

Anumite limitări ale regulii de 4% pot fi semnificative. De exemplu, Morningstar a efectuat simulări pe un portofoliu de 1 milion de dolari timp de 30 de ani folosind regula 4%.

„Soldul final median a fost de 1,5 milioane USD pentru portofoliile echilibrate și chiar mai mare pentru portofoliile cu mai multe acțiuni”, spune Christine Benz, directorul Morningstar.

Asta pentru că regula se bazează pe o probabilitate foarte mare ca niciodată să nu-ți epuizezi economiile.

„O șansă de succes de 95% înseamnă că nu veți retrage niciodată activele”, susține și Rob Williams, director general de planificare financiară la Charles Schwab.

Un alt dezavantaj al regulii de 4% este că nu permite ca nevoile privind cheltuielile să varieze de la an la an. Sau că speranța de viață a persoanelor care împlinesc 65 de ani este sub 30 de ani.

Ce sugerează o nouă cercetare

Pentru mulți oameni, promisiunea „venitului garantat pe viață” este foarte atrăgătoare, deși nu este suficient.

O nouă cercetare publicată în octombrie își propune să găsească o strategie care să atingă un echilibru bun între dorința oamenilor de a avea un venit garantat și dorința lor de flexibilitate financiară, dacă cheltuielile lor cresc sau circumstanțele vieții se schimbă.

Cercetătorii au comparat modul în care un pensionar cu un portofoliu de 1 milion de dolari s-ar putea descurca pe parcursul a 30 de ani folosind strict regula 4% față de a folosi jumătate din bani (500.000 de dolari) pentru a cumpăra o anuitate și de a gestiona pe cont propriu ceilalți 500.000 de dolari și de a-i investi mult mai agresiv în acțiuni.