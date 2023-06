Dacă pe aceste bucăți de pământ nu s-ar afla orașe importante, probabil că nimeni nu ar observa că intră la apă, potrivit Howstuffworks.

Scufundarea orașelor se produce din mai multe motive. Adesea este cauzată de extragerea apei, petrolului, gazelor naturale sau mineralelor din sol prin activități precum fracking-ul sau mineritul. Cutremurele pot provoca și ele tasarea, eroziunea și compactarea solului și alte procese geologice.

Toate acestea se întâmplă în timp ce schimbările climatice determină topirea gheții din regiunile polare ale lumii, rezultând un volum crescut de apă de mare în oceanele lumii. Orașele de coastă nu sunt doar în pericol de scufundare, ci și să fie lovite de dezastre naturale, precum uraganele.

Acestea sunt cele șapte orașe ale lumii care se scufundă. Și iată care este explicația.

1. Jakarta – până în 2030 va fi nelocuibilă

Situată pe coasta de nord-vest a insulei Java, Jakarta este capitala Indoneziei și orașul care se scufundă cel mai rapid – (30,5 centimetri) pe an. Aproximativ 40% din oraș se află sub nivelul mării, iar inundațiile sunt frecvente, parțial din cauza ridicării Mării Java și a forării ilegale. Oamenii de știință avertizează că, până în 2030, o mare parte din Jakarta va fi nelocuibilă. Joko Widodo, președintele Indoneziei, a propus ca această capitală să fie mutată într-o locație, la 1.300 de kilometri de Borneo. Noul oraș se va numi Nușantara, iar construcția a început deja.

2. New York City – scufundarea medie, între 1- 2 mm pe an

Greutatea și geologia locală sunt un factor secundar în cazul New Yorkului, spune Matt Wei, geofizician și profesor la Școala Absolventă de Oceanografie de la Universitatea Rhode Island. „Motivul pentru care orașul se scufundă este ajustarea izostatică glaciară”, explică el. Ajustarea izostatică glaciară (GIA) este un proces prin care scoarța terestră se adaptează ca răspuns la topirea unor bucăți de gheață uriașe, precum cea care a acoperit America de Nord în ultima eră glaciară. Când straturile de gheață se acumulează pe uscat, strivesc scoarța terestră. „În New York, scufundarea medie este între 1 și 2 mm pe an, plus 3 până la 4 mm pe an din cauza creșterii nivelului mării”, spune Wei, care a fost co-autor al un studiu din 2023 despre situația din New York.

3. Houston, Texas – extracția petrolului, factor combinator

Houston, Texas, situat în Golful Mexic, se confruntă cu o tasare rapidă. Construit pe gura joasă a deltei unui râu, Houston seamănă oarecum cu Jakarta. Extracția excesivă a apelor subterane este principalul vinovat al scufundării sale. Din 1917, părți ale orașului s-au scufundat aproximativ 3 metri din cauza eliminării apelor subterane. Extracția petrolului este un factor combinator.

4. Rotterdam – viitor incert până în 2050

Orașul-port Rotterdam din Țările de Jos se scufundă cu o rată de scufundare de aproximativ 1,5 cm pe an. În acest moment orașul este deja cu aproximativ 90% sub nivelul mării. Deși olandezii sunt renumiți că se protejează cu tehnologii precum baraje, diguri, pompe, acestea sunt soluții pe termen scurt.O parte a problemei are de-a face cu faimoasele mori de vânt. Secole la rând, morile de vânt au fost folosite pentru a drena turbă, un tip special de zonă umedă care captează carbonul sub formă de materie organică și care formează turba. Până în 2050 viitorul orașelor precum Rotterdam este incert.

5. Virginia Beach, SUA

Virginia Beach este orașul cu cel mai rapid grad de scufundare de pe coasta de est a SUA din cauza extracției excesive a apelor subterane. La asta se adaugă și amenințarea creșterii nivelului mării, iar oamenii de știință prevăd că apa din Virginia Beach se va ridica cu peste 60 cm până în 2050.

6. Bangkok, Thailanda, în pericol până în 2050

Bangkok, capitala Thailandei, găzduiește peste 10 milioane de oameni, dar inundațiile reprezintă o problemă uriașă. Situat la gura deltei râului Chao Phraya, Bangkok a făcut concesii – canalele de pe străzi, piețele plutitoare și casele pe piloni erau obiective comune acum 50 de ani. Deși creșterea nivelului mării e un pericol real, legat de problema inundațiilor din Bangkok, un raport din 2012 prezice că tasarea terenului va fi cauza a aproape 70% din creșterea numărului inundațiilor din oraș până în 2050.

7. Veneția – cel mai faimos oraș care se scufundă anual cu 0,2 centimetri

Cel mai faimos oraș care se scufundă este Veneția. Adăpostind o rețea complexă de canale, Veneția a fost construită în secolul al V-lea și a avut întotdeauna de înfruntat Marea Adriatică. Fondatorii orașului au știut că au construit Veneția pe o mlaștină sărată, complet înconjurată de apă. Nu au știut era că orașul stă pe o placă tectonică. Veneția se scufundă cu 0,2 cm în fiecare an din cauza extracției apelor subterane, în timp ce nivelul mării crește, iar clădirile sale grele compactează solul. Tectonica plăcilor determină Veneția să se scufunde și să se încline ușor spre est.