Deși ultimii doi ani nu au fost marcați de multe inovații din partea celor de la Elsaco, lui Valeriu Iftime criza sanitară actuală i-a trezit interesul pentru digitalizarea companiei dar și pentru investițiile în parcuri eoliene și panele fotovoltaice.

CAPITAL: Ce achiziții ați făcut, direct sau prin intermediul firmelor deținute, în 2020, respectiv în 2021?

VALERIU IFTIME: Nu știu dacă din păcate sau din fericire, în 2020 nu am făcut nicio achiziție. Nu știu dacă a fost frică, o perioadă de așteptare sau de neîncredere față de ceea ce se va întâmpla. E adevărat că în 2021 avem câteva discuții deschise, dar nu aș putea spune că anul acesta finalizăm vreo achiziție.

Suntem în poziția de a vinde ceva din grupul nostru de firme, suntem în poziția de a cumpăra niște activități care să ne sporească nivelul de afaceri, dar încă nu avem nimic de comunicat în acest sens.

În 2020, chiar dacă pare că pierzi atunci când vinzi, am vândut un hotel din patrimoniul nostru, este vorba de cel de la Voroneț, era o afacere care nu se potrivea cu filosofia noastră și ca atare l-am vândut. Cineva spunea că e un lucru bun să vinzi în criză, când afacerile din HoReCa erau în mare dificultate.

Noi perspective, digitalizarea

CAPITAL: Care au fost cele mai mari realizări și care au fost cele mai mari eșecuri din ultimii ani? Care au fost greșelile din care ați învățat lecții importante în derularea afacerilor?

V.I: Marea realizare a acestor ani este că am consolidat sistemul de management și avem în grup 7 companii care înregistrează profit și au o direcție bună de mers. Foarte interesant a fost faptul că ne-am focusat pe digitalizare, fără să știm că va veni un PNRR și perioada de criză ne-a forțat spre digitalizare, lucru virtual, de acasă, și asta a fost un câștig.

Criza generată de pandemie ne-a demonstrat într-adevăr că digitalizarea este o chestiune de modernitate și de maximă importanță. Am făcut o divizie specială în cadrul uneia dintre firmele din grup, Truix de la Vestra Industry, care se ocupă ca și activitate clară, focusată, targetată de digitalizare, vânzare de software pentru gestiune economică, conducere de procese.

În același timp, pot menționa energia neconvențională. Cunoscând orientările europene în domeniu și atenți la cerințele pieței am început să gândim o firmă în grup care să se ocupe de dezvoltarea parcurilor eoliene și a fost un plus pentru noi.

Lecții importante sau greșeli: poate că am fost neatenți, în criză se fac mai mult transferuri decât achiziții și au fost niște oportunități în perioada respectivă, dar nu le-am gestionat bine. Un grup de firme, o firmă care trece prin criză și are o anumită rezistență financiară e clar că poate crește prin achiziții. Noi am mers pas cu pas, prin a face grupul nostru să se ocupe de energie regenerabilă, de digitalizare, când puteam să fi cumpărat niște companii care se ocupă cu acest tip de activități.

Este clar că în domeniul energetic vor fi multe modificări, având în vedere evoluția pieței, care a bulversat tot. Acest domeniu este unul de interes pentru noi, suntem hotărâți să dezvoltăm partea aceasta de energie electrică, infrastructură de energie electrică, și aici cred că vom face o achiziție.

CAPITAL: Ce investiții aveți în sectorul imobiliar atât în țară, cât și în străinătate?

V.I: În sectorul imobiliar nu am investiții, am avut intervenția lui Vlad (Vlad Iftime – fiul) care ne bate de un an la cap să investim în sectorul imobiliar, dar a fost o reticență, o lipsă de reacție a mea și asociaților mei și am ales să nu investim la nivel de grup, dar am în vedere o investiție pe care familia o va face în acest an.

Energie verde pentru viitor

CAPITAL: În ce domenii ați investit în acest an și în ce domenii intenționați să investiți în viitor?

V.I: Investim mai ales în consolidarea firmelor din grup care pot să facă absorbție de fonduri europene, și mă refer la Elsaco Electronic, unde avem un plan de dotare cu echipamente și utilaje, inclusiv un proiect de 1.5 milioane de euro pentru achiziția de utilaje, care să ne consolideze echipele operaționale pentru proiectele pe care le gestionăm în domeniile apei și termoficării.

Domeniile în care am investit sunt cele pe care le-am menționat deja: digitalizare, energie neconvențională – parcuri eoliene, fotovoltaice. Am fost foarte atenți în ultima perioadă la dezvoltarea pe lucrări fotovoltaice. Avem o companie în grup, Elsaco Solutions, care este specializată pe parcuri fotovoltaice și care cred că instalează aproape 1-2 MWp pe lună, nu este foarte mult dar este destul de interesant subiectul de a extinde tipul acesta de business, mai ales că are o viziune destul de bună pentru 2022.

Poate sună cumva clasic, dar a investi în resursa umană, și mă uit la rezultatele pe 2021 și pe proiecția pe 2022, la proiectele câștigate, la portofoliul de lucrări pentru anul următor, este deosebit de important. Când îți dublezi cifra de afaceri trebuie să vezi dacă resursa umană rezistă și considerând acest aspect pot spune că până în acest moment am gestionat destul de bine lucrurile, având o rezervă de resurse umane astfel încât să putem să derulăm contractele în bune condiții. Deși, dacă stau bine să mă gândesc la provocări, anul viitor s-ar putea să existe o dificultate în găsirea oamenilor calificați, necesari pentru toate contractele.

CAPITAL: La ce sumă evaluați afacerile și investițiile dvs. la sfârșitul anului 2020?

V.I: La sfârșitul anului 2020, evaluând toate afacerile noastre, vorbim de 80-100 de milioane de euro, considerând atât firmele din grup cât și afacerile personale.

CAPITAL: Ce hobby-uri aveți și care sunt destinațiile dvs. preferate pentru vacanță? Care sunt proiectele de responsabilitate socială în care v-ați implicat și de ce le-ați ales?

V.I: Joc tenis minim de două ori pe săptămână, îmi place să fac excursii, să merg în aer liber în zona Călimani, de asemenea în zona fermei familiei există o pădure de 13 ha în care poți să îți satisfaci bucuria de a te întâlni cu natura, în orice anotimp: fie iarna și vezi zăpadă multă, căprioare, uneori chiar mistreți căutând hrană, primăvara vezi cât de puternică și frumoasă este natura și mai ales toamna te poți bucura de culorile pădurii de foioase.

E adevărat că îmi place să plec și cu familia în locuri mai exotice. Anul acesta lucrurile s-au mai temperat din cauza pandemiei și am lăsat pe anii viitori călătoriile cu nepoatele mele în junglă sau în locuri pe care nu le-au văzut niciodată.

La responsabilitate socială, în afara de fotbal și acțiunile de sponsorizare obișnuite, aș vrea să spun câteva lucruri despre susținerea unor proiecte care au în centru personalitatea lui George Enescu. Anul acesta, împreună cu o asociație numită Pro Patrimonio condusă de domnul arhitect Șerban Sturdza, am organizat prima ediție a evenimentului Concerte pe Siret – ideea de baza fiind aceea de a pune în valoare atât patrimoniul cultural având în centru personalitatea lui Enescu, dar și pe cel natural, frumusețea Siretului și a conacelor de pe malul Siretului. Pot spune că a fost un eveniment reușit și intenționăm să facem din acest proiect un eveniment anual.

Cred foarte mult în puterea zonei noastre de a arăta lumii frumuseți naturale și de a folosi punctele noastre de sprijin – pe plan european Enescu, național – Eminescu, Iorga, personalități pe care mulți ar vrea să le aibă.

De asemenea, ne-am implicat și în proiectul de intervenții de urgență realizate asupra zidului de incintă al Bisericii “Adormirea Maicii Domnului” din comuna Hlișeu-Horia, județul Botoșani, imobil cu o istorie și arhitectură impresionantă, proiect derulat de Ambulanța pentru Monumente. Menționăm și două evenimente cu tradiție deja, organizate de Vestra Industry – Borcanul cu ficțiune, o platformă de creație pentru scenarii de film și maratonul MTB “Unde-i Ursul”.

Pierderi mici în timpul marii crize

CAPITAL: Cum v-a influențat din punct de vedere financiar criza COVID-19?

V.I: Noi nu am simțit criza din punct de financiar, doar uman, din punct de vedere al relațiilor umane și al distanțării. Cred că lucrurile acestea nu se văd acum, dar se vor măsură în curând, va fi o notă de plată apăsată dacă nu reușim să depășim mai repede momentul. Lucrul de la distanță, ca și școala de la distanță, este un efect al crizei și o viață în criză. Lumea adevărată este dependentă de relații umane, de căldura relaționării față în față. Robotizarea lumii va fi complicată.

COVID-19 va avea efecte financiare în timp, poate va micșora viteza de creștere dar nu va duce la o scădere. Criza a fost un element de sporire a atenției, un semnal de alarmă. În businessul pe care îl avem în HoReCa, Conacul Zăicești, ajutorul de stat a sprijinit mult, nu am închis complet, a oferit o gură de oxigen iar dacă vorbim de 2021 (pentru că s-au reprogramat multe evenimente care nu au mai avut loc în 2020) cumulat cu 2020, putem spune că a fost o perioadă bună, financiar vorbind.

În industrie, în afară de problemele de sănătate, de cheltuielile cu măsurile de protecție care nu au fost semnificative, nu au fost probleme majore. E vorba doar de organizare, de a fi atenți la igienă și aceasta este o chestiune de normalitate.