Am preferat să alegem un exemplu: ”În 2019 am organizat cel mai mare eveniment intern din istoria BM România – Roadshow-ul Caterpillar – care a cuprins trei locații în România și care a avut un succes enorm nu numai ca vizibilitate – 110 preluări ale comunicatelor de presă, 160 de postări și 1,57 milioane – Reach în Social Media, dar și ca număr de participanți – circa 350 sau utilaje vândute – 24, însumând peste 1 milion de euro”, ne-a spus Valentina Burciu.

Să vinzi 24 de utilaje, după numai o campanie de marketing, asta se numește eficiență. Iar secretul este la îndemâna oricui. ”Experiența pe care o oferim clienților în fiecare punct de contact cu echipa Bergerat Monnoyeur este extrem de importantă pentru noi – este ceea ce ne ajută să tratăm fiecare relație cu clientul ca pe un parteneriat”, ne asigură Valentina.

Și, din nou, vorbim despre începutul pandemiei și impactul ei asupra pieței de business, cu un amendament, în construcții, COVID-ul nu a pus frână mai deloc dezvoltării.

”Anul 2020 a adus o schimbare majoră în sensul că a trebuit să concentrăm și să adaptăm toate acțiunile de marketing pe canalele on-line. Am derulat campanii de destocare și de generare de leaduri , exclusiv on-line, care au avut un aport important în rezultatul final, cu un ROI de peste 100%. A fost însă extrem de important și contextul în care am acționat – Implementarea unor proiecte pe fonduri europene și al unor lucrări de infrastructură importante care au demarat anul trecut, au făcut ca impactul pandemiei să nu afecteze activitatea Bergerat Monnoyeur și astfel am reușim să ne atingem obiectivele de business”, ne lămurește Valentina Burciu.

”Sunt un om de acțiune, căruia îi place să își lase amprenta în ceea ce face și ca atare am experimentat foarte mult în activitatea mea”

Valentina Burciu, Communication & Promotion Manager Bergerat Monnoyeur