Joe Kennedy III a informat într-o postare realizată pe X că Ethel Kennedy, văduva lui Robert F. Kennedy, s-a stins din viață la vârsta de 96 de ani. Nepotul acesteia a oferit mai multe informații despre tragicul moment.

Tristul anunț a fost făcut de nepotul ei, Kennedy III, într-o postare realizată pe X. Potrivit postării, ea „​​a murit în această dimineață din cauza complicațiilor legate de un accident vascular cerebral suferit săptămâna trecută”.

Amintim că Ethel Skakel i-a fost prezentată regretatului Robert F. Kennedy de către colega ei de la Colegiul Manhattanville, sora lui Kennedy, Jean, în 1945. Totul s-a întâmplat într-o excursie la schi.

Ulterior, s-au căsătorit în 1950. Ethel s-a dovedit a fi potrivită pentru familia Kennedy. Aceștia au avut împreună 11 copii, doi dintre ei decedați prematur.

Soții Kennedy erau cunoscuți pentru petrecerile lor. La acestea participau politicieni, sportivi, artiști, directori și animatori din SUA. Câteva exemple sunt Judy Garland și John Lennon.

Soții Kennedy au fost zdrobiți de durere când John, unul dintre fiii lor, a fost ucis la Dallas în 1963.

Regretata Ethel Kennedy a fost alături de soțul ei inclusiv în 1968 când acesta a fost asasinat. La momentul respectiv, era însărcinată cu cel de-al 11-lea copil al cuplului.

Ea se pierduse în mulțime de soțul ei, dar a reușit să ajungă la el în timp ce era întins.

Îngenuncheată, i-a vorbit încet și a încercat să-i alunge pe fotografi. Amintim că i-a fost alături până când și-a dat ultima suflare. Martorii de la momentul respectiv au relatat de-a lungul timpului că nu și-a pierdut niciodată calmul.

It is with our hearts full of love that we announce the passing of our amazing grandmother, Ethel Kennedy. She died this morning from complications related to a stroke suffered last week. Along with a lifetime’s work in social justice and human rights, our mother leaves behind…

— Joe Kennedy III (@joekennedy) October 10, 2024