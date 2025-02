Marcel Ciolacu a spus că ”dacă vor găsi că soluţia cea mai bună, de a fi unite toate forţele, este să plece Ciolacu, va sta de vorbă cu colegii lui şi o va suna şi pe preşedinta USR pentru a începe dialogul”.

Crin Antonescu este candidatul comun al coaliţiei la prezidenţiale, a mai subliniat Marcel Ciolacu.

Premierul a mai opinat că noi, România, dar și Europa trec printr-un moment complicat. El a pledat pentru unirea tuturor forțelor democratice.

”Eu cred că trecem printr-un moment complicat. Dar nu trece numai România, trece întreaga Europa. Şi am spus şi la început, şi imediat după alegeri. Am spus-o şi aseară şi am să o spun şi astăzi.

Cred că toate forţele democratice, în acest moment, trebuie să se strângă în jurul unui candidat unic, astfel încât să nu mai existe nici o crăpătură că am putea porni şi noi, şi românii, şi România într-o direcţie greşită. Şi cred în acest proiect politic”, a spus Ciolacu la Parlament.