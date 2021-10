După ședința de la Palatul Cotroceni, șeful statului, Klaus Iohannis, a anunțat că masca de protecție devine obligatorie atât la interior, cât și la exterior. Așadar, românii vor fi nevoiți să poarte masca de protecție oriunde se duc, inclusiv pe stradă sau în parcuri.

Președintele anunță că restricțiile vin pe fondul creșterii numărului de cazuri de coronavirus și a deceselor asociate acestei boli. În plus, șeful statului a făcut și un apel la români să se vaccineze, subliniind că vaccinarea este singura soluție pentru a ieși din pandemie. Până când procentaj mai mare de români se vor vaccina, spune Klaus Iohannis, vom avea parte de restricții.

”Vreau sa fiu foarte clar, daca vrem sa se opreasca pandemia, singura solutie este vaccinarea. Stiu ca sunt multi care spun ca nu este asa. In vestul Europei, unde lumea s-a vaccinat in masa, pandemia practic nu mai are impact. In partea noastra a Europei, suntem in plin val pandemic.”, spune președintele României.