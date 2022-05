Luni, 9 mai, Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, a efectuat o vizită la Budapesta, unde s-a întâlnit cu premierul Viktor Orban.

Şefa Comisiei Europene şi prim-ministrul Ungariei au avut o cină de lucru la mănăstirea carmelită din Budapesta.

Vizita a venit în condiţiile în care Ungaria blochează un proiect de embargo al Uniunii Europene asupra petrolului rusesc.

Ulterior, Ursula von der Leyen a postat următorul mesaj pe contul său de Twitter:

„Discuţia din această seară cu premierul Viktor Orban a ajutat la clarificarea anumitor puncte legate de sancţiuni şi securitate energetică.

Am făcut progrese, dar va fi nevoie de mai multă muncă. Voi convoca o videoconferinţă cu actorii din regiune în vederea întăririi cooperării regionale în infrastructura petrolieră.”

