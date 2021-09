Uraganul Ida a făcut prăpăd în Statele Unite. Statele estice au fost devastate de o furtună tropicală fără precedent.

Străzile au fost acoperite de ape, circulaţia trenurilor şi a autobuzelor a fost afectată, iar oamenii au fost sfătuiţi să lucreze de acasă.

Uraganul Ida a făcut prăpăd în Statele Unite. Victime în șase state estice

Cel puţin 46 de oameni au murit în inundaţiile provocate de ploile din urma uraganului Ida în oraşe din statul Virginia până în New England.

Bilanţul deceselor a crescut după ce New Jersey a anunţat că cel puţin 23 de oameni au murit în stat.

Guvernatorul Phil Murphy a spus că majoritatea victimelor sunt oameni care au fost prinşi în maşini de ape. Autorităţile au spus că mulţi oameni sunt daţi dispăruţi, relatează CNN, potrivit news.ro.

Zeci de persoane au murit în şase state estice – Connecticut, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania şi Virginia – după ce furtuna tropicală a adus ploi fără precedent.

Joi, în anumite zone zone, au continuat acţiunile de salvare, iar în oraşul New York un grup operaţional a verificat numeroase clădiri pentru a se asigura că nu există victime în subsoluri.

Partea de nord-est a fost lovită săptămâna aceasta şi de opt tornade. În zona Philadelphia, mai multe străzi au fost acoperite de ape, circulaţia trenurilor şi a autobuzelor a fost afectată, iar oamenii au fost sfătuiţi să lucreze de acasă.

Oameni rămaşi în case inundate

Echipele de salvare au navigat pe străzile inundate din Philadelphia şi împrejurimi, nordul Delaware şi părţi din statul New York, şi au salvat oameni rămaşi în case inundate.

„Există multe daune şi le-a spus clar guvernatorilor că echipa mea de la FEMA (Federal Emergency Management Agency) este pe teren şi gata să ofere toată asistenţa necesară”, a spus preşedintele Joe Biden.

Şeful poliţiei din New York, Rodney Harrison, a spus joi că 835 de oameni au fost salvaţi din metrou. Din zona unde are loc US Open, în Flushing, au fost salvaţi 18 oameni, a mai spus el.

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a declarat pentru CNN că statul este obişnuit cu dezastrele, dar acesta este unul masiv.

„Îi îndemn pe oameni să stea acasă, să îşi verifice vecinii, să se asigure că sunt bine”, a spus ea.

Despre situaţia din New Jersey, Murphy a subliniat că este una fără precedent şi a adăugat că oficialii statului vor face o anchetă privind răspunsul la aceasta.

A fost declarată stare de urgență

Murphy a mai spus că furtuni ca Ida, care duminică a lovit Louisiana ca uragan de categorie 4, reflectă realităţile schimbării climei şi nevoia de a interveni în acest sens.

Stare de urgenţă a fost declarată zilele trecute în statul New York, în New York City şi în New Jersey.

Sute de oameni au fost salvaţi din vehicule aflate pe străzi inundate şi din staţiile de metrou, au spus reprezentanţii departamentului de pompieri din oraşul New York. Treisprezece oameni au murit aici, majoritatea în subsoluri în Queens, au spus oficialii.

Dintre cele 46 de decese, 16 au fost înregistrate în satul New York, iar 13 dintre acestea, în oraşul New York. În Connecticut, un militar a murit în timp ce participa la o misiune de salvare. Douăzeci şi trei de persoane au murit în New Jersey.