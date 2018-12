Unul dintre cele mai populare canale TV iese din lista must carry. Se întâmplă de la 1 ianuarie

Televiziunea Kanal D va ieşi din lista must-carry, începând cu data de 1 ianuarie 2019. Kanal D este în topul televiziunilor din lista staţiilor (prezentată de CNA) în vederea aplicării principiului must-carry şi obligatorii la retransmisie de operatorii de cablu, în ordinea audienţelor, precum şi pe baza altor criterii. În trecut, şi alte televiziuni au solicitat ieşirea din lista must-carry.

Dogan Media International SA a solicitat deja CNA-ului ieşirea postului Kanal D din regimul must carry, dar aceasta îşi va produce efectele începând cu data de 1 ianuarie 2019, când, potrivit legislaţiei în vigoare, acordurile de retransmisie cu titlu gratuit, eliberate de Dogan, îşi pierd valabilitatea, iar contractele încheiate cu Dogan sunt denunţate potrivit prevederilor aplicabile.

Pentru retransmiterea Kanal D în decursul anului 2019, pe baza unor relaţii comerciale, operatorii de servicii tv cu plată trebuie sa încheie un nou acord, cu efecte începând din 1 ianuarie 2019. Contractele trebuie remise către Dogan, ulterior Dogan trimiţănd acorduri de retransmisie pentru televiziunea Kanal D, valabile pentru anul 2019. Dogan nu va accepta încheierea contractului începând cu altă dată decât 1 ianuarie 2019 şi îşi rezervă dreptul de a nu elibera acorduri de retransmisie unor operatori, în măsura în care consideră, din motive rezonabile, că datele completate în contract nu sunt corecte sau nu reflectă realitatea. Dogan a solicitat încetarea retransmisiei televiziunii Kanal D, începând cu 1 ianuarie 2019, operatorilor care nu sunt de acord cu continuarea retransmisiei acestui post tv în condiţiile prezentate în contract.

Tariful lunar de retransmisie este de 0,39 euro + TVA per abonat în primul an contractual şi se majorează cu 3% în fiecare nou an contractual. Plata tarifului de retransmisie se va efectua lunar de către distribuitor, în termen de 30 zile de la data emiterii facturii de către radio-difuzor.

SURSA: HD Satelit