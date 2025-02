De aceea, e greu de imaginat că un aeroport internațional imens poate trece la energie regenerabilă și poate genera zero emisii de carbon. Deși pare imposibil, unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Statele Unite a îndeplinit această sarcină impresionantă, scrie Islands.com.

Unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume a devenit 100% fără carbon

La 1 ianuarie 2025, Aeroportul Internațional O’Hare din Chicago a trecut la energie 100% regenerabilă. Această performanță nu este singura realizare de mediu pentru Chicago. Totul face parte dintr-o misiune mai amplă de reducere a amprentei de carbon la nivelul întregului oraș.

Astăzi, 400 dintre clădirile municipale ale orașului funcționează cu energie regenerabilă. Aceasta include stațiile de pompieri, stațiile de tratare a apei și aeroportul Midway.

Unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume a devenit 100% fără carbon, iar Chicago se laudă cu obiectiv atât de impresionant. În primul rând, asta s-a făcut prin surse de energie regenerabilă, inclusiv una dintre cele mai noi și mai mari ferme solare din SUA. Restul de 30% provin din credite de energie achiziționate.

Chicago O’Hare este al nouălea cel mai aglomerat aeroport din lume, deservește peste 70 de milioane de pasageri anual. Având în vedere traficul ridicat și consumul de energie, eliminarea carbonului este o realizare uriașă, nu doar pentru aeroport, ci și pentru viitorul călătoriilor cu avionul.

De ce ar trebui să fie mai multe aeroporturi fără emisii de carbon

Când combustibilii fosili sunt arși pentru energie, se eliberează dioxid de carbon. Acesta este unul dintre numeroasele gaze cu efect de seră care captează căldura în atmosferă și provoacă schimbările climatice, ducând la creșterea temperaturii globale și la fenomene meteorologice extreme.

Din păcate, industria aviației este una dintre sursele de emisii de carbon cu cea mai rapidă creștere la nivel global. Potrivit Our World in Data, aviația reprezintă aproximativ 2,5% din emisiile globale de dioxid de carbon și acest procent va crește pe măsură ce călătoriile aeriene devin mai populare și mai accesibile.

În ultimii ani au apărut inițiative pentru a reduce acest impact negativ asupra mediului, inclusiv Global Net Zero Coalition, un angajament internațional de reducere a emisiilor de carbon la zero, până în 2050. Conform ACI Europe, aeroporturi din Scandinavia, Portugalia, Italia și Olanda a atins deja un obiectiv zero net. Alte aeroporturi europene urmăresc atingerea neutralității carbonului până în 2050.

Aeroportul Dallas Fort Worth se mândrește cu faptul că este primul aeroport neutru din punctul de vedere al emisiilor de carbon din America. Aeroporturile Internaționale din San Diego și Vancouver au câștigat râvnitul statut neutru din punct de vedere al carbonului la scurt timp după, iar Chicago O’Hare se poate număra printre acești lideri ai sustenabilității.