Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus cum va arăta România dacă el va ajunge la Cotroceni. Hunor, care candidează pentru funcţia de şef al statului, a declarat marţi, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Sfântu Gheorghe, că România ar arăta „mult mai bine” în viitor dacă el ar ajunge la Cotroceni.

„Dacă am conduce noi România, din această funcţie de preşedinte, bineînţeles, nu vorbesc de altceva, vă asigur că după 10 ani România ar arăta mult mai bine, ar fi o ţară mult mai bună, mai faină şi ar fi aşa cum am dori noi, noi toţi. (…) Programul meu este pentru fiecare om, nu este numai pentru maghiari sau numai pentru români. În campania prezidenţială nu poţi să spui că am un program pentru o singură comunitate. Deci, ceea ce am propus înseamnă o ţară mai bună pentru toţi”, a comentat Kelemen Hunor.

Te-ar putea interesa și: