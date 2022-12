Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus că pentru că nu i se pare corect ca liderul de grup al UDMR, în data de 1 decembrie să îşi încheie discursul cu: vă urez La Mulţi Ani!

”Nu am avut această discuţie, eu voi insista în continuare să am această discuţie cu domnul Kelemen Hunor, nu mi se pare corect ca liderul de grup al UDMR, în data de 1 decembrie să îşi încheie discursul cu: Vă urez la mulţi ani!. Cu alte cuvinte, dânsul nu era român. Eu ştiu că are paşaport pe care scrie cetăţenia română. Etnia este cu totul altceva”, a spus Marcel Ciolacu, după ce a fost întrebat dacă şi-a cerut scuze UDMR pentru declaraţia liderului deputaţilor UDMR din cadrul şedinţei solemne de la Parlament.

Scandal în lumea politică! UDMR va fi tras la răspundere

La ședinţa solemnă a Camerei Deputaţilor şi Senatului dedicată sărbătoririi Zilei Naţionale a României, deputatul UDMR Csoma Botond a declarat că ”liderii politici şi religioşi ai românilor ardeleni ştiau foarte bine că Ardealul nu era numai românesc, ci şi unguresc, săsesc şi evreiesc”.

La rândul ei, senatorul Diana Şoşoacă a catalogat declaraţia ca fiind ”înaltă trădare” şi a cerut ieşirea din ţară a anti-românilor.

De asemenea, parlamentarii AUR au părăsit sala de plen.

Totodată, ministrul Culturii, senatorul Lucian Romaşcanu, a precizat, într-o postare pe Facebook, că Transilvania este istoric a românilor, chiar dacă este locuită şi de minorităţi.

Liderul UDMR nu consideră că a făcut ceva greșit

Liderul UDMR, Csoma Botond, a declarat vineri, 2 decembrie 2022, că nu consideră că afirmațiile sale din timpul ședinței solemne a Parlamentului de la București, consacrată sărbătoririi Zilei Naționale a României, potrivit cărora „liderii politici și religioși ai românilor ardeleni știau foarte bine că Ardealul nu era numai românesc, ci și unguresc, săsesc și evreiesc”, reprezintă un motiv de rupere a coaliției de guvernare.

Declarația sa a venit după ce vicepreședintele Partidului Național Liberal (PNL), Adrian Cozma, a spus că UDMR „nu are ce să mai caute la guvernare”.

„El (Adrian Cozma – n.red.) are o atitudine antimaghiară consecventă, recidivează, nu se află la prima abatere. Am transmis pe Facebook-ul meu și am scris că noi credem în continuare în acele idei pe care le-am exprimat cu ocazia ședinței solemne. Nu cred că e motiv de rupere a coaliției. La PNL n-am văzut încă, în afară de…Unii au înțeles greșit mesajul, unii au vrut să nu înțeleagă greșit, nu comentez. Acele declarații le-am făcut în spiritul declarației de la Alba Iulia. Consider că nu a fost nimic jignitor”, a declarat, vineri seară, Csoma Botond în cadrul unei emisiuni TV de pe Digi24.