Ungaria vs UE. Ministrul de Externe din Luxemburg, Xavier Bettel, privește cu pesimism spre viitorul Summit UE, programat pentru săptămâna viitoare. Este convins că va fi dificil să convingă Guvernul de la Budapesta să susțină noul ajutor financiar destinat Ucrainei.

Îl cunoaște personal pe premierul Ungariei, Viktor Orban. Este conștient că nu va fi ușor de convins.

Potrivit spuselor sale, este în interesul blocului comunitar să ajute economia ucraineană, având în vedere că au început negocierile de aderare a Ucrainei la UE. Va fi un proces îndelungat şi chiar complicat, dacă decalajul de dezvoltare este mare.

De aceea, liderii statelor din UE se vor reuni, săptămâna viitoare, la Bruxelles, Belgia, pentru a încerca să ajungă la un acord comun. Totuși, un înalt oficial ungar a zis, zilele trecute, că un acord comun este „încă departe”.

„Ultima dată am avut un acord dificil. Viktor Orban s-a dus la toaletă. Nu putem lăsa impresia că, pentru a avea o poziţie comună, trebuie să plătim (Budapesta) (…). Nu este un precedent bun.

Comisia Europeană a deblocat recent fondurile de coeziune, în valoare de 10,2 miliarde de euro, pentru Ungaria, lucru care a stârnit nemulțumiri în rândul oficialilor din UE.

Fondurile de coeziune au fost deblocate pentru ca premierul Ungariei să nu mai obstrucționeze negocierile de aderare ale Ucrainei la UE. Potrivit unui articol realizat scris pentru „Politico” de către Dalibor Rohac de la American Enterprise Institute din Washington DC, „unii au acuzat Comisia Europeană că și-a abandonat atribuția de gardian al tratatelor UE.”

„CE a devenit cățelușul statelor membre, după cum a spus europarlamentara Sophie in ‘t Veld. Daniel Freund, colegul ei din grupul Verzilor, este de părere că strategia ar fi nesustenabilă: ”Orbán încă mai are 72 de ocazii de a folosi veto contra aderării Ucrainei la UE. Și știe bine ce preț are. Și nu va lăsa la preț”, susține ferm Daniel Freund.