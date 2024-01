Dacă prognozele cabinetului condus de Viktor Orban se dovedesc a fi exacte, creșterea economică a Ungariei în 2024 ar putea fi cea mai mare din Uniunea Europeană. Creșterea propusă a PIB-ului intern depășește semnificativ așteptările din regiune și ale Europei de Vest.

Cea mai importantă problemă economică a anului 2024 este cât va crește PIB-ul în Ungaria. Țara are nevoie de creștere, deoarece anul 2023 a adus doar stagnare în cel mai bun caz sau, în cel mai rău caz, o ușoară recesiune sau scădere, scrie Vilaggazdasag.

Ultimul impuls a fost dat de datele recente privind PIB-ul: Produsul Intern Brut al Ungariei în al treilea trimestru al anului 2023, ajustat la datele anterioare, a scăzut cu 0,3% față de aceeași perioadă a anului precedent, dar pe bază trimestrială a crescut cu 0,9%. Aceasta a însemnat, în același timp, că, după un an, s-a încheiat scăderea producției economice.

Economia Ungariei a crescut mai bine decât în ​​oricare altă parte din Europa

Se poate observa că s-a reușit să se iasă din recesiune și a fost un succes notabil. Deoarece creșterea trimestrială a depășit semnificativ media Uniunii Europene (plus 0,1%). Este adevărat că volumul anual a fost sub medie (unde datele UE, conform primei estimări, au fost plus 0,1%).

Cu toate acestea, guvernul a atras atenția la acea vreme că creșterea Ungariei poate fi considerată una dintre cele mai bune din Uniunea Europeană. Conform datelor trimestriale:

Irlanda (minus 1,8%)

Austria (minus 0,6%)

Cehia (minus 0,3%)

Estonia (minus 0,2%)

Portugalia (minus 0,2%)

Germania (minus 0,1%)

Lituania (minus 0,1%)

Franța (plus 0,1%)

Spania (plus 0,3%)

Belgia (plus 0,5%)

Letonia (plus 0,6%)

Toate au avut performanțe semnificativ mai slabe decât economia Ungariei. Și, dacă totul este adevărat, avantajul Ungariei va persista în întregul an 2024.

Ce arată estimările cabinetului Viktor Orban în 2024?

Guvernul condus de Viktor Orban, desigur, și-a prezentat cifrele, și potrivit celei mai recente declarații, creșterea PIB-ului poate fi între 3,6 și 4 procente în acest an.

Ministrul Finanțelor, Varga Mihály, a făcut această declarație, iar ultimul ministru al Economiei, Nagy Márton, a făcut promisiunea. Indiferent care dintre acestea se va apropia mai mult de realitate, ar reprezenta cu siguranță o creștere economică semnificativă.

În acest context, este util să ne uităm mai întâi la cifrele regionale. Din cauza situației speciale și dramatice, începem cu Ucraina. În țara afectată de invazia rusă pentru al doilea an consecutiv, se prognozează o creștere de 3% pentru acest an. În mare parte se datorează ajutoarelor străine.

Următoarea este România, unde guvernul se așteaptă la o creștere economică de 3,4%. În Bulgaria, prognoza este aproape aceeași, cu o creștere de 3,3%.

Serbia nu este încă membru al UE, dar este o țară importantă în regiune. Acolo, obiectivul este o creștere de 3,5%.

Cu toate acestea, Croația poate fi o excepție în multe privințe. Creșterea de 2,6% pentru 2024 este totuși sub cea a Ungariei.

În Slovenia, pentru acest an se planifică o creștere de 2,2%. În Austria, creșterea estimată este doar 0,6%, ceea ce înseamnă că stagnarea este posibilă.

Slovacia are o situație mai bună, unde există șanse pentru o creștere de aproximativ 2%. Cehia are o prognoză similară, dar cu un indicator puțin mai mic: 1,9%. Polonia a depășit ușor acest prag, fixând o creștere de 2,3%.

Comparând aceste estimări guvernamentale, bancare și de analiză cu cele ale cabinetului lui Viktor Orban, se observă că, dacă prognozele se confirmă, creșterea economică a Ungariei nu va avea concurență în regiune în acest an.

Care poate fi creșterea economică în Uniunea Europeană în 2024?

Pentru o imagine completă, se poate extinde cercul la celelalte țări membre ale UE, mai ales cele din vestul Europei, pentru a vedea despre ce arată prognozele economice și cum se compară cu așteptările din Ungaria.

În acest sens, nu există date mai importante decât cele referitoare la Germania, cea mai mare economie a Europei, care are un impact semnificativ asupra performanței Ungariei. Aici nu există vorba de creștere, se așteaptă chiar o scădere de 0,5%.

Italia nu se confruntă cu recesiune, iar situația nu este roză: speră doar la un plus de 0,7%. Potrivit Ministerului Finanțelor francez, Franța ar putea realiza o creștere a PIB-ului de 1,4%, deși experții spun că cel mult jumătate s-ar putea realiza. Conform celei mai recente modificări a băncii centrale, în Spania se așteaptă un plus de 1,6% începând cu 2024.

Suedia nu își poate permite să-și păstreze speranța de creștere de 0,2%. În Belgia, centrul instituțional al Uniunii Europene, se prevede un plus de 1,23%. Olanda poate avea o creștere de 3% în acest an.

În Portugalia, traiectoria creșterii s-a modificat în jos recent și acum se așteaptă doar la 1,2%. În Irlanda, banca centrală este, de asemenea, pesimistă și acum vede ca realist un plus de 2,5%.

Luxemburgul are, de asemenea, o atmosferă pesimistă și se pregătește pentru o creștere de 2% după ieșirea din recesiune. Estonia se confruntă acum cu o criză, așa că este foarte incert dacă va atinge proiecția bugetară de 2,7%.