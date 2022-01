Recomandată de toate cele trei mari agenţii de rating, Ungaria a încheiat anul trecut în categoria recomandată pentru investiţii, astfel că, în pofida crizei, investitorii au încredere în economia ungară, a scris, luni, Mihály Varga, ministrul ungar al finanţelor, în cea mai recentă postare pe pagina sa de Facebook, conform MTI, citat de Rador.

Potrivit politicianului, această încredere este susţinută de câteva măsuri luate în luna precedentă, dintre care a evidenţiat: Ungaria a plătit în avans 430 de milioane de dolari din datoria sa publică, ceea ce a dus la o economie de 10 miliarde forinţi (27,19 milioane euro) şi astfel şi-a îmbunătăţit semnificativ maturitatea reziduală a datoriei publice. Printre aceşti factori, ministrul a enumerat şi faptul că Ungaria a schimbat obligaţiuni de stat pe termen scurt, în valoare de 1.300 de miliarde forinţi (3,53 miliarde euro), cu obligaţiuni pe termen lung, între 8 şi 20 de ani. Acest lucru a sporit şi mai mult securitatea finanţării datoriei.

Ungaria a fost prima țară din lume care a luat o măsură cheie

Ungaria a fost prima ţară din lume care a emis Green Panda Bond pe piaţa de obligaţiuni din China. Cererea aproape dublă arată că investitorii chinezi se aşteaptă la rezultate bune de la economia ungară, a subliniat ministrul ungar al finanţelor. Următorul factor care întăreşte această încredere, potrivit ministrului, este că, în decembrie, Guvernul a majorat rezervele financiare ale ţării cu 350 de miliarde de forinţi (951,63 milioane euro), astfel că Ungaria poate fi mai bine pregătită pentru riscurile economice globale.

Privind investiţiile care pot fi reprogramate, acesta a arătat că Guvernul ungar va economisi 755 de miliarde forinţi (2,05 miliarde euro) în bugetul alocat pentru acest an, îmbunătăţind astfel ţinta raportului deficit-PIB, de la 5,9% la 4,9%, şi va reduce şi mai mult rata datoriei publice. În plus, sunt disponibile resurse pentru reduceri de impozite pentru familii, pentru cea de-a 13-a pensie, pentru scutiri de taxe pentru cei cu vârste sub 25 de ani şi pentru creşteri salariale. Potrivit rezumatului oferit de Mihály Varga, în perioada următoare se aşteaptă o creştere puternică şi îmbunătăţirea indicatorilor de echilibru.