Mai precis, Ministerul de Externe de la Budapesta l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei pentru ceea ce a descris a fi declaraţii ofensatoare la adresa Ungariei, potrivit informațiilor transmise de şeful diplomaţiei ungare și preluate de reuters.com

Peter Szijjarto a scris pe pagina sa de Facebook că Ungaria are o poziţie clară în privinţa războiului din Ucraina.

„Noi am condamnat agresiunea militară, susţinem suveranitatea Ucrainei, am acceptat sute de mii de refugiaţi şi am trimis sute de tone de alimente şi alte donaţii”, a transmis şeful diplomaţiei ungare.

Simultan, guvernul de la Budapesta consideră securitatea ungurilor drept o prioritate, potrivit informațiilor transmise de ministrul de Externe.

„Acesta nu este războiul nostru, vrem să stăm şi vom sta în afara lui”, a completat Szijjarto, punctând că țara sa nu va risca pacea şi securitatea ungurilor și „nu va trimite arme şi nu va vota pentru sancţiuni energetice” împotriva Rusiei.

Acesta a mai spus că ungurii şi-au spus părerea„clară şi uşor de înţeles” în această privinţă la alegerile generale de duminică, la care partidul de guvernământ Fidesz a obţinut o victorie categorică.

„Putem constata că Ucraina ar fi dorit un alt rezultat în interesul său şi nu vom discuta acest lucru: ei pun interesele ucrainenilor pe primul loc şi noi facem la fel pentru unguri”, a spus acesta.

Cu toate acestea, „declaraţii despre totalitarism în dezvoltare, că Ungaria ar fi complice în război sau că decizia ungurilor ar fi lamentabilă sunt inacceptabile”, a subliniat Peter Szijjarto.

„Este timpul ca liderii ucraineni să înceteze să insulte Ungaria şi să recunoască voinţa poporului ungar”, a conchis Szijjarto.

Comisia Europeană a decis să lanseze împotriva Ungariei o procedură fără precedent

Anterior, Comisia Europeană a decis să lanseze împotriva Ungariei o procedură fără precedent care permite suspendarea plăţii fondurilor UE în caz de încălcare a principiilor statului de drept, a anunţat marţi preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg.

„Vom trimite scrisoarea oficială de notificare pentru a declanşa mecanismul de condiţionalitate. Comisarul (Johannes) Hahn i-a informat pe oficialii unguri că vom trimite scrisoarea oficială de punere în întârziere pentru activarea mecanismului”, a declarat Ursula von der Leyen, referindu-se la comisarul european pentru buget şi resurse umane.