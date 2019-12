Marius Budăi, fostul ministru al Muncii, a vorbit în direct la România TV despre modul în care actualul Guvern procedează în ceea ce privește pensiile. Acesta susține că declarațiile celor din Guvern se bat cap în cap și că pe undeva există o minciună.

În plus, Budăi a amintit și de faptul că în perioada guvernării PSD pensiile au fost mărite de 4 ori succesiv și că cei din Guvern nu s-au plâns absolut niciodată că nu există bani la bugetul de stat.

”Chestiunea stă în felul următor. Eu chiar o să îi spun Guvernul ”n-am bani”. Eu vreau să vă întreb ceva, doamna Cristina. Ne-ați auzit (n.r se referă la PSD) în cei doi ani și nouă luni de guvernare să ne plângem vreodată? Am preluat în 2017 un deficit la fondul de pensii de 16 miliarde. Ne-am propus să majorăm valoarea punctului de pensie și am majorat de patru ori, succesiv, și am scăzut și deficitul la două miliarde. Ori Guvernul ”n-am bani”, de când a ajuns la guvernare numai asta spune: n-am bani, n-am bani, n-am bani. Dar declarațiile lor se bat cap în cap. N-am bani, dar mărim. Undeva e o minciună. Ori au bani, ori vor să sperie lumea. (…) Au ajuns acum la guvernare, au crezut că guvernarea este așa o chestiune simplă, suntem doar acolo și ne afișăm doar în fotografii și la tv să dăm bine… Nu! Guvernarea este complicată. Eu le spun de vreo lună de zile. Gata cu văicăreala, spor la treabă”, a susținut Marius Budăi la România TV.

