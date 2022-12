Peter Pilz, un politician austriac, a venit cu o serie de dezvăluiri incredibile în contextul tensiunilor dintre România și Austria, după ce Viena a respins intrarea României în Schengen în cadrul Consiliului JAI de săptămâna trecută. Acesta spune că s-a dat o mită uriașă pentru privatizarea Petrom din 2004, atunci când compania a ajuns în posesia gigantului OMV.

Răsturnare de situație privind privatizarea Petrom. Acuzații grave privind o mită uriașă

Dezvăluiri incredibile despre corupția din grupul OMV-Petrom, chiar din Austria, la Realitatea PLUS. Peter Pilz, unul dintre liderii opoziției de la Viena, a explicat, într-un interviu pentru postul de televiziune românesc, că s-a dat o mită uriașă pentru ca austriecii să pună mâna pe compania de stat Petrom. Declarațiile au fost făcute în contextul în care Realitatea Plus a demarat campania „Vrem Petrom înapoi”.

Un reporter al postului TV i-a adresat următoarea întrebare „Televiziunea noastră are o petiție semnată de zeci de mii de oameni, votată de peste 2 milioane, petiție numită ca și obiectivul principal ,,Vrem Petrom înapoi”, să fie din nou a României. Vedeți asta ca pe o posibilitate?”. Răspunsul a fost unul cu adevărat incredibil.

„Nu știu, este o întrebare dificilă, pentru că ce s-a întâmplat cu Petrom a fost în sine un caz uriaș de corupție. (…) Cu o mită uriașă, avem documente care confirmă asta și le-am publicat în Parlamentul nostru în ultimii 15 ani și nimic nu s-a întâmplat, așa că nu pot îndruma Guvernul României, dar pot spune că pot propune un nou pas următor. Eu înțeleg românii care spun ,,Noi vrem Petrom înapoi”, compania noastră națională înapoi, dar nu știu cum. Dar dacă faceți asta și o vreți înapoi și încercați, sunt sigur că oamenii din Austria vor înțelege și vă vor susține „, a declarat politicianul austriac pentru Realitatea Plus.

Mai mult, politicianul austriac a mai spus că, în opinia sa, Uniunea Europeană se va destrăma dacă Austria nu se răzgândește cu privire la aderarea României la Schengen și va face în continuare jocurile Ungariei. Potrivit acestuia, Ungaria ar fi făcut presiuni uriașe ca România să nu fie primită în Schengen.

Gigi Becali a venit cu dezvăluiri importante cu privire la acest subiect

Mai mult, omul de afaceri Gigi Becali a venit cu noi informații din culisele privatizării Petrom, după dezvăluirile făcute de politicianul austriac. Gigi Becali a transmis la Realitatea PLUS că multe nereguli vor ieși la iveală dacă un fost ministru al Economiei va primi aprobarea duhovnicului de a vorbi despre acestea.

Becali spune că există un fost ministru al Economiei care ar putea face lumină în subsolurile privatizării cele mai mari companii energetice din sud estul Europei, Petrom, în anul 2004, pentru suma de 1.5 miliarde de euro.

„Bine că s-a întâmplat cu Schengen, ca să aflăm de toate hoțiile cu Petrom. Veți rămâne blocați, o să vedeți. Când s-a privatizat am privat prin lege 51% plus acțiunea de aur, la acțiune a renunțat Tăriceanu. A mai bagat 20%, am pierdut. Dacă nu făceam astea, noi controlam acum Petrom și nu aveam problemă. Vor ieși multe lucruri la iveală, numai că trebuie să îl conving eu pe omul asta cu care am vorbit. Nu știu dacă vrea, a zis că vorbește cu duhovnicul, omul asta a fost om de economie, Iancu îl cheamă, să spună adevărul despre ce s-a întâmplat. Nu știe dacă vrea să zica adevărul că îi e teamă”, a explicat Gigi Becali la Realitatea PLUS.

Astfel, grupul austriac OMV a preluat o participație de 51,01% din capitalul Petrom în urma tranzacției respective. Astfel, OMV a cumpărat de la statul român 33,34% din acțiuni pentru 669 milioane euro și a majorat capitalul social cu 830,6 milioane euro, pentru a ajunge la participația de 51%.