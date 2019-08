„#112vreausatraiesc. Nici până astăzi nu am primit din partea unui oficial o hârtie din care să reiasă că resturile din „butoiul” monstrului sunt ale Alexandrei. Și atunci de ce atâta grabă cu anunțul?!?!. Am văzut bezmetici și postaci puși de unii politicieni și procurori care au acționat în acest caz deja acuzându-mă că eu am recunoscut rezultatul analizelor… Nu mai au mult și vor scrie că eu am răpit-o…campania electorală le-a luat mințile rău unora și atacă cu frenezie (fără imaginație ce-i drept) implicarea mea în acest caz special. Dar voi lichelelor care debitati așa ceva ce ați fi făcut dacă un membru al familiei v-ar fi sunat într-o astfel de situație?!!!! Mercenari ordinari. În seară de vineri eu nu am făcut la Antena 3 decât să redau ceea ce-mi spusese vărul meu cu 5 minute înainte. Și anume că ministrul justiției l-a sunat și i-a comunicat că expertiză ADN cofirma compararea probelor luate de la părinți cu probele din „butoi” prin urmare decesul Alexandrei. DE CE ATUNCI? DE CE AȘA? Fără o hârtie dată familiei? Nu știu. Să răspundă ministrul justiției. În mod halucinant niște cretini care nu numai că nu au înțeles că abia mai stăteam pe scaun și eram emoțional praf dar au ajuns să insinueze că eu am anunțat rezultatul. Cu mine BIRCHAL nu a discutat înainte despre acest aspect, nu de la mine avea nr de telefon al vărului meu ba mai mult s-a grăbit să anunțe fără o hârtie și un document definitiv.

În altă ordine de idei SOLICIT către DIICOT audierea sau solicitarea de informații în acest caz de la toți parlamentarii de Olt, unii dintre ei din punctul meu de vedere acționând că protectori ai acestor rețele căreia i-a căzut victima și Alexandra. Se lucrează intens la căderea mea psihică mergând până acolo pe unele pagini de descreierați încât să spună că eu sunt vinovat de moartea Alexandrei sau fratele meu…este înfiorător ce pot scrie nemernici care scriu la comandă pt a mă opri prin presiune psihică sau încercare de denigrare. NU MĂ LAS. MERG PÂNĂ LA CAPĂT DISPERATILOR. #unnoustat.

P.S.: De ce a demisionat Moga și nu a mai venit să ne vedem? Ce raport informativ a primit cu privire la caz și implicarea unor colegi din partid în clanurile și rețelele de carne vie din Olt sau Constanța?!. Întreb și eu…”, a scris Alexandru Cumpănaşu pe Facebook.

