Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei Măceșanu şi președinte al Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, continuă lupta cu autorităţile, după ce nepoata sa a fost ucisă de criminalul în serie din Caracal. Cumpănaşu spune că anchetatorii nu au luat în serios primele apeluri ale fetei la 112, crezând că este o glumă şi că o victimă în acest caz nu are cum să aibă acces la un telefon.

„Poliția de acolo și anchetatorii au tratat superficial toată povestea, fiind convinși că apelurile la 112 ale Alexandrei – cel puțin primele două apeluri – sunt piste false și nu s-au gândit și nici nu au încercat să identifice cu tatăl Alexandrei – persoana respectivă sa o identifice ca fiind Alexandra. A trebuit ca eu și fratele meu să insistăm pe lângă anchetatori să îl ia pe tatăl Alexandrei să confirme că cea care a sunat este Alexandra. La și jumătate am vorbit cu fratele meu, în jurul orei 10 și ceva – noaptea. Joi. Ce i-au spus fetei (polițiștii, n.red.), nu știu, dar spun ce mi-au spus mie. Bănuiesc că e ceea ce i-au spus și ei. În mintea lor, au spus că nu e posibil ca un criminal, în viziunea lor, să lase telefonul langă victimă. Au spus că este pistă falsă și că poate fi o glumă. Eu spun ce mi-au spus mie, per ansamblu, pentru primele două apeluri – sau la toate apelurile. Că nu are sens să fie luat în serios, pentru că este o pistă falsă”, a declarat pentru Mediafax Alexandru Cumpănaşu.

