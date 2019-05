Tratamentul pentru cancer a fost patentat de academicianul rus Ashot Khachatryan și va ajunge pentru prima oară și în România, la clinica Perfect Detox din București. Acest tratament presupune o terapie de de detoxifiere.

Prin aceasta, toate tipurile de produse toxice din corpul nostru precum metalele grele, paraziți și alte tipuri de produse chimice sunt eliminate. Această tehnică mai este folosită în afecțiuni precum: disbioza, gastroduodenita, pancreatita, boala Chron, prostatita, diverse tipuri de cancere, bolile cronice ORL, oboseala cronică, psoriazis, infertilitatea, diabetul, boala Parkinson etc.

Acesta este un tratament mai complex ce presupune patru etape și valorează 3 000 de euro. Se folosesc produse medicamentoase naturiste și 5 soluții de detoxifiere și antioxidante într-un total de 78 proceduri.

„1. Etapa 1 preliminară are o durata de 10-15 zile și se poate efectua în condiții casnice. Astfel, se pregătește sistemul hepato-biliar și colonul pentru curațarea organismului de toxine, începând un regim alimentar.

2. Etapa 2 – curățarea – are o durată de 6-7 zile. Procedurile se desfășoară în clinică, sub supravegherea medicului, și durează 2-3 ore/zi. Procedura implică, în primă fază, curățarea ficatului, a colecistul și a duodenul de toxine și de alte elemente daunătoare. În continuare, se detoxifiază sângele, pancreasul și chiar întregul organism. Într-un final, se stopează activitatea paraziților și se elimină procesele inflamatorii. Organismul se reface cu tot sistemul lui imunitar și organele încep să funcționeze ca la inceput.

3. Etapa 3 implică eliminarea paraziților și are o durata de 3 zile. Procedurile se desfasoară în clinică, sub supravegherea medicului, și durează 2-3 ore/zi. Metoda împlică distrugerea și eliminarea tuturor tipurilor de paraziți, inclusiv larvele și ouăle acestora. Prin urmare, se efectuează detoxifierea întregului organism.

4. Etapa 4 – reabilitare – are o durată de 3 zile, iar procedurile finale se desfasoară tot în clinica, sub supravegherea medicului, și durează 2-3 ore/zi. Astfel, se restabilește microflora intestinală, prin implantarea ei la nivelul colonului, ceea ce duce la o funcționare corectă a sistemului imunitar și digestiv, reluându-se funcțiile normale de la nivelul acestuia”.

Te-ar putea interesa și: