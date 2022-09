Peste 3000 de curajoși și dornici de adrenalină au văzut pentru prima oară întreg litoralul de la 4000 de metri înălțime și au zburat deasupra Mării Negre, trăind experiența vieții lor, alături de parașutiștii experimentați de la TNT Brothers.

În luna iulie a acestui an, Cristina Bâtlan a făcut o vizită la aerodromul de la Tuzla, încântându-i pe toți cei prezenți cu o teorie excepțională și o percepție extrem de interesantă a unui om aflat la primul salt. A cucerit întreaga comunitate prin curajul, spontaneitatea și entuziasmul său, iar declarația sa de la aterizare este probabil cea mai ușor de înțeles și veritabilă descriere a trăirii experienței saltului cu parașuta.

“Mi-a fost puțin teamă, însă atunci când mă pregăteam să sar, o multitudine de trăiri au apărut. La câteva secunde după momentul săriturii în gol corpul a intrat în stare de meditație, apoi, când s-a deschis parașuta, am început să analizez ce văd în jur. În aer senzația este incredibilă, iar când am văzut oamenii care s-au aruncat din avion înaintea mea cum pluteau și se distrau pe cer, am avut un sentiment imposibil de descris în cuvinte, ce merită trăit din plin.

Frica este mai mult pe pământ, în aer nu simți frică deloc, iar peisajul este superb, simți că vrei să stai mai mult acolo, că vrei să întârzii momentul aterizării. După ce am trăit această experiență, credința mea este că oamenii sar pentru că au nevoie de acel spațiu dintre gânduri, pe care îl ai în momentul căderii în gol. Aceea este meditația absolută și durează aproximativ un minut, este incredibil”, a declarat Cristina Bâtlan, după saltul în tandem, la momentul aterizării.

Așa cum s-au obișnuit încă din anii anteriori, parașutiștii licențiați ai Clubului de Parașutism TNT Brothers au continuat tradiția și anul acesta, efectuând salturile de la apus din ultimul weekend de sezon, direct pe plaja Tuzla.

“Vremea a fost perfectă, a ținut cu noi, ne-am putut desfășura activitatea fără niciun impediment de ordin meteorologic. Tradiția pe care am creat-o este să celebrăm închiderea sezonului de la mare cu aceste salturi din ultimul weekend, sunset load-urile cum le numim, cu aterizare pe plajă. Am încheiat în felul acesta încă un sezon minunat pe litoral și le mulțumim tuturor celor care au sărit cu noi, devenind în felul acesta membrii ai Asociației de Parașutism. Sperăm ca această comunitate să crească de la an la an, ca lumea să perceapă acest sport cu pasiune, curiozitate și cu dorință de adrenalină.”, afirmă Dragoș Boeru, co-fondator al Asociației Club Sportiv pe Parașutism TNT Brothers.

În detrimentul tendinței generale ce a marcat un sezon estival mai slab comparativ cu anii anteriori, cei de la TNT Brothers au dat noțiunii de “vacanță la mare” o conotație deosebită, oferind turiștilor posibilitatea de a trăi experiența vieții lor și de se întoarce acasă cu o amintire inedită de pe litoralul românesc.

Articol publicat la initiativa TNT Brothers.