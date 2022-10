Acum, el împărtășește un set de reguli simple, despre care spune că l-au ajutat să economisească un milion de dolari.

„Din exterior, ar putea părea că am luat toate deciziile corecte. Dar au fost câteva lecții de viață și de ordin financiar pe care a trebuit să le primesc”, spune el, potrivit CNBC.

A făcut avere muncind din greu și făcând mișcări financiare strategice

Adcock și soția sa au renunțat la carieră la 33, respectiv 35 de ani, după ce au acumulat o avere de aproape 900.000 de dolari lucrând în tehnologia informației. La scurt timp după pensionare, averea lor netă a crescut la un milion de dolari.

„Nu m-am născut bogat. Nu am început propria noastră afacere. Niciunul dintre noi nu a moștenit o sumă substanțială de bani. Nu aveam nici măcar bătăi de cap, dar am acumulat avere muncind din greu și făcând mișcări financiare strategice”, susține el.

Steve Adcock spune că, dacă ar fi să o ia de la capăt, ar fi câteva lucruri pe care le-ar face diferit și mai devreme. El a prezentat un set de reguli pe care le-a respectat și care l-au ajutat să scape „de cursa șobolanilor după o carieră de 14 ani”:

1. Spune „da” și nu-l mai lua pe „nu” în brațe

El susține că, la 20 de ani, se temea de eșecuri, așa că, în loc să abordeze ceea ce îl speria, alegea calea cea mai ușoară.

„Ceea ce nu mi-am dat seama decât mai târziu a fost că evitarea constantă a riscului a fost mult mai dăunătoare decât orice tip de eșec de care credeam că mă protejez. Când angajatorul meu s-a oferit să mă promoveze într-un rol de director, am înclinat să spun „nu” pentru că nu mă simțeam pregătit. Dar am decis să profit”, explică el.

Milionarul crede că, dacă ar fi spus „da” mai devreme, când i s-au ivit mai multe oportunități, ar fi putut economisi suficient pentru a se pensiona chiar mai devreme.

2. Nu mai încerca să ții pasul cu concurența

„Aveam obiceiul de a mă compara cu oamenii din industrie și astfel mă măcina gelozia. Îmi spuneam de fiecare dată: ”Aha, acel tip a obținut o promovare și a câștigat mai mult! Nu e corect”. Acesta a fost un mod foarte neproductiv de a gândi”, adauagă el.

Apoi și-a dat seama că trebuie să meargă în propriul său ritm. „Odată ce am renunțat să mai îmi pese de ceea ce fac ceilalți, am avut mai mult timp să mă concentrez pe ceea ce mă pricepeam eu. Am început să mă simt mai capabil și mai încrezător”, recunoaște Steve Adcock

3. Ia decizii pentru tine și nu mai încerca să-i mulțumești pe toți

Milionarul mai spune că trăia cu convingerea că oamenii îi urmăresc fiecare pas, așa că de multe ori lua decizii despre care credea că îi vor mulțumi pe toți, începând cu prietenii și familia, până la colegi și șefi.

„Dar asta a devenit obositor. Așa că într-o zi, m-am întrebat: „Cine mă judecă în secret pe parcursul zilei?” Și nu mi-a venit în minte nici măcar o singură persoană”, spune el.

Când încetați să vă mai faceți griji cu privire la modul în care alți oameni vă percep, aveți o imagine mai clară asupra a ceea ce doriți, iar asta vă poate face mai fericit, recomandă Steve Adcock.

4. Ignoră-i pe cei care urăsc

„Oamenii te vor critica pentru faptul că arunci cu banii. S-ar putea să-ți pierzi prietenii dacă refuzi câteva ore pe săptămână la barul din colț. Nu este întotdeauna ușor, dar a ignora ura este esențială pentru construirea bogăției”, adaugă Adcock.

5. Exersează inteligența emoțională

Am învățat că IQ-ul este doar o mică parte a ecuației succesului. Este mult mai important să ai o inteligență emoțională (EQ) sau o conștientizare sporită a emoțiilor altor oameni, precum și a propriilor emoții, explică milionarul. El susține că oamenii cu EQ puternic sunt capabili să înțeleagă rapid concepte noi, să reacționeze calm și rațional la situații complexe și pot lucra cu tipuri diferite de personalități.

„Practicarea inteligenței emoționale m-a ajutat să comunic eficient și să construiesc o relație bună cu șefii și colegii mei. Asta a fost ceea ce, până la urmă, m-a dus departe în viață”, conchide milionarul.