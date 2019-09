Comerțul online crește accelerat, atât la nivel Mondial, cât și în România. Odată cu acesta, cresc și riscurile implicate în tranzacțiile electronice. O estimare pentru 2019 arăta că la nivel Mondial există 3,9 miliarde de plătitori în comerțul electronic, ceea ce reprezintă aproape jumătate din populația planetei. În țara noastră, doar 20% din populație a făcut în ultimul an cel puțin o tranzacție online, dar cifra crește cu aproximativ 15% în fiecare an.

În Uniunea Europeană, acestă situație determină creșterea nevoii de siguranță în ceea ce privește banii populației. De aceea, a fost semnat un acord care obligă țările membre să treacă la un nou nivel de securitate. Cunoscutul sistem de confirmare a unei plăți pe baza unui cod trimis de bancă prin sms a funcționat destul de bine până acum, dar va fi înlocuit cu o altă soluție și mai performantă.

În România, Mastercard a decis să implementeze noul protocol european împreună cu un furnizorul local de servicii IT. Este vorba despre Tremend, una dintre companiile prezente deja de două ori în clasamentul realizat de Deloitte și dedicat celor mai dinamice companii de tehnologie din regiune.

Ștefan Pătra, specialist in servicii financiare la Tremend, a explicat pentru CapitalTV în ce constă noul standard denumit PSD2 și cum va funcționa acesta.



