Un nou faliment pe piața cripto. Platforma BlockFi a demarat procedura de faliment

Platforma BlockFi a demarat procedura de faliment, în contextul în care prețurile criptomonedelor s-au prăbuşit. De exemplu, bitcoin a scăzut cu peste 70% faţă de un vârf din 2021..

„Restructurarea BlockFi în baza capitolului 11 subliniază riscurile semnificative de contagiune a activelor asociate cu ecosistemul cripto”, a declarat Monsur Hussain, director senior la Fitch Ratings.

BlockFi, cu sediul în New Jersey, fondată de executivull fintech devenit antreprenor cripto Zac Prince, a declarat în dosarul de faliment că expunerea sa substanţială la FTX a creat o criză de lichidităţi.

Amintim că FTX, fondată de Sam Bankman-Fried, a cerut protecţie în SUA luna aceasta, după ce comercianţii au retras 6 miliarde de dolari de pe platformă în trei zile, iar exchange-ul rival Binance a renunţat la un acord de salvare.

„Deşi expunerea debitorilor la FTX este o cauză majoră a acestei declaraţii de faliment, debitorii nu se confruntă cu multitudinea de probleme cu care se pare că se confruntă FTX. Dimpotrivă”, este scris în declaraţia de faliment a lui Mark Renzi, director general la Berkeley Research Group, consilierul financiar propus pentru BlockFi.

De asemenea, BlockFi a declarat că criza de lichidităţi s-a datorat expunerii sale la FTX prin intermediul împrumuturilor către Alameda, o firmă de tranzacţionare de criptomonede afiliată la FTX, precum şi criptomonedelor deţinute pe platforma FTX care au rămas blocate acolo.

BlockFi şi-a enumerat activele şi pasivele ca fiind cuprinse între 1 şi 10 miliarde de dolari.

Binance a anunțat că a semnat o scrisoare de intenție neangajantă pentru a cumpăra operațiunile FTX din afara SUA

Amintim că Binance a anunțat anterior că a semnat o scrisoare de intenție neangajantă pentru a cumpăra operațiunile FTX din afara SUA, în încercarea de a rezolva problema crizei de lichidități a FTX. Problemele de lichiditate ale FTX au declanșat o vânzare majoră care a tras în jos prețurile criptomonedelor.

În plus, Autoritatea de supraveghere a pieţei de capital din SUA (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC) investighează modul în care FTX a gestionat fondurile clienţilor, în urma problemelor de lichiditate, şi activităţile de creditare cripto.