Pe 9-10 martie va avea loc prima reuniune oficială după cea din 8 decembrie, când au fost respinse cererile României și Bulgariei de aderare la spațiul Schengen.

Nu se va discuta despre aderarea României și Bulgariei la Schengen

Potrivit documentului publicat de Consiliu, principalele subiecte care se vor discuta vor fi situația generală a spațiului Schengen, mai exact situația actuală a funcționării spațiului, dar și viitorul politicii în domeniul vizelor.

La începutul lunii februarie, europarlamentarul PMP Eugen Tomac a deschis o acțiune împotriva Consiliului Uniunii Europene, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cerând anularea deciziei Consiliului JAI din 8 decembrie și recunoașterea dreptului României de a face parte din spațiul de liberă circulație.

„Pentru că suntem toţi cetăţeni europeni cu drepturi egale; pentru că niciun stat nu are dreptul să sfideze Tratatele UE; pentru că nimeni nu are dreptul să refuze un drept câştigat de peste 20 de milioane de cetăţeni europeni; pentru că este obligația noastră să luptăm pentru Dreptate, Demnitate şi Libertate; pentru că România merită în Schengen; am deschis astăzi (luni – n.r.) o acțiune împotriva Consiliului Uniunii Europene la Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, a anunțat atunci Eugen Tomac.

„Am așteptat mult prea mult doar pentru a suferi o nouă înfrângere. Iar eu sunt hotărât să înving. României i se va face dreptate”, a conchis europarlamentarul.

Acțiunea lui Eugen Tomac a fost înregistrată

Vă reamintim că ieri, pe 27 februarie, Eugen Tomac a anunţat că acţiunea sa deschisă la CJUE (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene), împotriva Consiliului Uniunii Europene, după ce România nu a primit un vot favorabil pentru a intra în Schengen, a fost înregistrată.

„Vom avea un proces prin care cerem anularea acestui abuz, românii merită să fie liberi în Europa şi vom obţine acest drept”, spune acesta pe Facebook.

„Tomac vs Consiliul Uniunii Europene. Aşa cum am promis, voi informa în mod constant opinia publică cu privire la acţiunea iniţiată la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene împotriva Consiliului Uniunii Europene”, a mai scris Tomac.

Președintele Partidului Mișcarea Populară arată că, „prin acest demers doresc să anuleze blocajul generat de Austria împotriva României privind accesul nostru în spaţiul Schengen”.

„Cererea depusă la CJUE a fost înregistrată şi vom avea un proces prin care cerem anularea acestui abuz de drept al Consiliului Uniunii Europene. Românii merită să fie liberi în Europa şi vom obţine acest drept”, a transmis Eugen Tomac.