Un nou beneficiu pentru bucureșteni! Nicușor Dan a explicat că Municipiul București va avea în 2 ani o hartă geospațială. Aceasta va fi supraterană și subterană.

„Municipiul București va avea în 2 ani o hartă geospațială. Pe de o parte, supraterană, cuprinzând clădirile și arterele, mobilierul urban, etc. Pe de altă parte, subterană, cuprinzând toate rețelele. Este proiectul despre care am discutat astăzi la întâlnirea de lucru pe care am avut-o cu directorul general al ANCPI, Laurențiu Alexandru Blaga”, a explicat Nicușor Dan pe Facebook.

Un nou beneficiu pentru bucureșteni

De asemenea, primarul general al Capitalei a subliniat că realizarea cadastrului general al orașului este o prioritate.

„Pe partea de proprietate, realizarea cadastrului general al orașului este o prioritate. Vom colabora, de asemenea, cu ANCPI și vom găsi fonduri pentru a pune ordine în actele de proprietate ale tuturor imobilelor din Capitală. Va fi o colaborare de lungă durată, astfel încât să oprim abuzurile și să punem Bucureștiul pe traiectoria corectă și în acest domeniu”, a conchis acesta.

Nicuşor Dan anunță implementarea unei strategii de colectare şi tratare a deşeurilor

Nicuşor Dan a explicat în cadrul declarației respective că o dezbatere pe acest subiect va avea loc în perioada următoare.

„Am decis, împreună, să creăm un ADI, o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară, Primăria Generală şi cele şase primării de sector, astfel încât să implementăm împreună strategia de colectare a deşeurilor şi de tratare a deşeurilor din Bucureşti şi să putem să accesăm bani europeni pe exerciţiul 2014 – 2020, care erau disponibili încă din 2014 şi nu au fost atraşi”, a transmis acesta.

De asemenea, primarul general al Capitalei a explicat că „tariful trebuie să fie proporţional cu cât aruncă fiecare dintre locuitori”.

Declarația respectivă a fost făcută după ce s-a întâlnit cu ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tánczos și reprezentanți ai administrațiilor publice din sectoarele municipiului București și Ilfov.

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin