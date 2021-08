Seismologul Gheorghe Mărmureanu a precizat, pentru gândul.ro, că ultimele cutremure din țara noastră sunt benefice, dar că nu ne vor scuti de un mare cutremur.

Directorul onorific al INFP a mai spus că marile cutremure au loc o dată la 100 de ani. Cu toate astea, cutremurul din 1977 nu s-a aflat în statistica normală, efectuată încă din 1700.

Gheorghe Mărmureanu a mai spus că un mare cutremur ar puea avea loc în 2040, plus minus un an.

„În statistica noastră făcută cam de la 1700, marile cutremure au loc odată la 100 de ani. Dar cutremurele nu au loc când vrem noi. Nu putem știi exact ziua și luna. Dar putem stabili anul când va avea loc, plus – minus un an. În 1977, acel cutremur nu era în statistica normală. A fost un cutremur care nu s-a putut definitiva în 1940. Așadar, un alt mare cutremur va avea loc în 2040, plus – minus un an, adică la 100 de ani de la cel din 1940”, a precizat Gheorghe Mărmureanu.