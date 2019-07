Afirmații fără precedent în direct la TV. Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță s-a detonat la emisiunea Legile Puterii, moderată de Denise Rifai, la Realitatea TV. Acesta a spus că nu a votat cu PSD la alegerile europarlamentare din 26 mai. Mai mult, acesta a adus acuzații grave actualului Guvern, dar a lăsat de înțeles și că va pleca din PSD.

Eu nu am votat cu PSD la alegerile de pe 26 mai. Nu spun cu cine am votat. Vă spun doar că nu am votat cu PSD. Eu am votat pentru excluderea lui Liviu Dragnea din partid. Am stat cu mâna ridicată lângă el. Nu știu ce am să fac. Mă regăsesc din ce în ce mai puțin spre deloc în această formula. PSD se îndreaptă într-o direcție greșită. Nu este în regulă. Programul de guvernare nu este respectat. E un motiv sufficient de puternic ca PSD să plece de la Guvern. E un putregai mocirlos la PSD.

Te-ar putea interesa și: