La fiecare termen de judecata in boxa sunt cel putin doi inculpati cercetati pentru infractiuni sexuale cu minori, dar nu-i problema, nu-i asa?

Cu traficul de migranti mai luptam? Desigur ca nu.

In conditiile in care coana „Evropa” vrea culoare pentru migranti, de-abia astept zilele in care vom fi scosi din productie si, cu obrajii imbujorati de emotie, vom fi incolonati si dusi pe strazi sa uram bun venit unui nou lot de migranti amarati, bine imbracati si cu telefoane moderne, care vor implini visul de veacuri al Europei, acela de a deveni califat.